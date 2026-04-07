Bảo Tín Minh Châu thu gần 14.000 tỷ, trên báo cáo thuế khai bao nhiêu?

Báo cáo kết quả kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận doanh thu quanh mức 1.000 tỷ/năm, lợi nhuận chỉ vài tỷ. Tuy nhiên, số liệu cơ quan công an xác định cao gấp nhiều lần trên báo cáo.

Bảo Tín Minh Châu thành lập năm 1995, là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú (con trai ông Châu) và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định trước năm 2024, ông Châu và con trai đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán, gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu đã đồng ý và chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu kinh doanh trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu kinh doanh sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra cho biết dữ liệu bước đầu được trích xuất trên phần mềm Hivi Gold của công ty này ghi nhận doanh thu thực tế giai đoạn 2020-2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng , chênh lệch rất lớn, khoảng 9.700 tỷ, so với báo cáo thuế của công ty; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng .

Bảo Tín Minh Châu báo cáo doanh thu bao nhiêu mỗi năm

Thực tế, số liệu doanh thu trên báo cáo kết quả kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cũng thấp hơn nhiều con số được cơ quan điều tra xác định.

Theo số liệu của Vietnam Finance, báo cáo tài chính 5 năm giai đoạn 2019-2023 của công ty này ghi nhận tổng doanh thu khoảng 4.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế chỉ xấp xỉ 15 tỷ đồng . Biên lợi nhuận theo đó chỉ quanh 0,3%.

Riêng năm 2023, doanh thu của Bảo Tín Minh Châu đạt 1.401 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 4,5 tỷ đồng . Các năm trước đó, dù đạt mốc doanh thu trên dưới nghìn tỷ, lợi nhuận doanh nghiệp thu về cũng chỉ dao động từ 2 tỷ đến hơn 4 tỷ đồng mỗi năm.

Theo VTCNews, báo cáo kinh doanh năm 2024 của doanh nghiệp này đã ghi nhận tăng trưởng đột biến về quy mô doanh thu, đạt 6.952 tỷ đồng , tăng 396% so với năm liền trước. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức khiêm tốn khi chỉ đạt hơn 49 tỷ đồng .

Đáng chú ý, 2024 cũng là năm doanh nghiệp này thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh. Đồng thời, tại cơ quan điều tra, ông Châu cũng thừa nhận khoảng tháng 6/2024 đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu kinh doanh cũ trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro để che giấu doanh thu.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Bảo Tín Minh Châu đạt 354 tỷ đồng , trong khi nợ phải trả ở mức hơn 24 tỷ đồng , chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Doanh nghiệp cam kết bảo đảm quyền lợi người mua vàng

Trong thông báo phát đi sau khi lãnh đạo bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu cho biết hoạt động kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Nhà vàng này đồng thời khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn đang được thực hiện đầy đủ theo quy định. Toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý do công ty cung cấp đều đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Liên quan đến hướng xử lý trong thời gian tới, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành các kết luận của cơ quan chức năng sau khi có kết quả chính thức. Doanh nghiệp cam kết khắc phục các tồn tại, đồng thời tăng cường tuân thủ quy định pháp luật nhằm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Về phía cơ quan chức năng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết các giao dịch mua bán vàng của người dân với Bảo Tín Minh Châu được coi là các giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi và trả hàng cho người dân theo đúng cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội. Doanh nghiệp hiện có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm tháng 5/2018, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng , trong đó ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ (tương đương 90,17%), còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam. Ông Châu đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 6/2024, vốn điều lệ công ty được nâng lên 300 tỷ sau khi ông Châu góp thêm 200 tỷ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 96,72%. Đến tháng 10 cùng năm, vị trí Giám đốc và người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh. Bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này vừa qua cũng đã mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản.