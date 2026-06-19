Tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong phim 'Hope' lại vào tù

Liên tục phá vòng định vị và tự ý rời nhà vào các khung giờ giới nghiêm, tên tội phạm ấu dâm Hàn Quốc Cho Doo-soon bị tòa bác đơn kháng cáo, chính thức đưa quay lại nhà tù.

Cho Doo-soon, người bị kết tội hiếp dâm trẻ em, trả lời phỏng vấn báo chí tại Tòa án quận Ansan, tỉnh Gyeonggi vào tháng 3/2024. Ảnh: Yonhap.

Ngày 17/6, Hội đồng xét xử Tòa án Cấp cao Suwon vừa ra phán quyết bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của cả phía công tố lẫn bị cáo Cho Doo-soon. Theo đó, tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm hồi tháng 1, tuyên phạt Cho Doo-soon 8 tháng tù giam và bắt buộc áp dụng biện pháp điều trị y tế trong thời gian tạm giam về tội cố ý phá hoại thiết bị giám sát định vị và tự ý rời khỏi nơi cư trú khi chưa được phép, theo tờ JoongAng Daily.

Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Cho Doo-soon tỏ ra vô cùng kích động. Tên này lớn tiếng lảm nhảm trước phòng xử án: "Nếu có cơ hội bỏ trốn, tôi nhất định sẽ trốn".

Trước đó, Cho Doo-soon từng phải chấp hành hình phạt 12 năm tù giam sau vụ án bắt cóc và hiếp dâm một học sinh tiểu học vào năm 2008 - vụ án từng làm rúng động và để lại vết thương sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc.

Sau khi được mãn hạn tù vào năm 2020, Cho Doo-soon bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt tại nơi cư trú ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Ban đầu, lệnh giới nghiêm yêu cầu tên này không được ra khỏi nhà sau 9 giờ tối.

Tuy nhiên, lệnh này sau đó đã được siết chặt và mở rộng sang các khung giờ cao điểm để bảo vệ trẻ em, cụ thể: từ 7h đến 9h sáng; từ 15h đến 18h (giờ học sinh đến trường và tan học); và từ 21h tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên, ông ta đã vi phạm lệnh quản thúc tại gia vào ban đêm năm 2023 và phải ngồi tù thêm 3 tháng. Vào cuối năm 2025, Cho bị đưa ra tòa vì vi phạm lệnh ở nhà trong giờ tan học bốn lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái.

Cho cũng bị nghi ngờ cố ý phá hủy thiết bị định vị đeo ở mắt cá chân tại nhà riêng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Hội đồng xét xử khẳng định: "Mức án mà tòa cấp sơ thẩm đưa ra đã xem xét một cách toàn diện và đầy đủ các luận điểm của cả phía bị hại lẫn cơ quan công tố. Do đó, cơ quan tư pháp nhận thấy không có đủ căn cứ pháp lý để thay đổi hay giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo".

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề xuất mức án 2 năm tù giam dành cho Cho Doo-soon. Phía công tố nhấn mạnh đây là đối tượng nguy hiểm cho xã hội, liên tục tái phạm nhiều lần và hoàn toàn không có thái độ ăn năn hối cải về những hành vi sai trái của mình.