Bên trong buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc

Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố hình ảnh buồng giam của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, phản bác thông tin cho rằng ông sử dụng nhiều phòng giam và được phục vụ riêng.

Hình ảnh buồng giam đơn tại Trung tâm Giam giữ Seoul, như được thấy trong video trên kênh YouTube của Bộ Tư pháp. Ảnh: 법무부TV.

Ngày 10/6, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh bên trong một buồng giam đơn tại Trung tâm Giam giữ Seoul nhằm bác bỏ những cáo buộc cho rằng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang được hưởng chế độ đối xử đặc biệt trong thời gian bị tạm giam, theo Korea JoongAng Daily.

Ông Yoon hiện bị giam giữ liên quan đến cuộc điều tra về việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Đoạn video dài 2 phút 14 giây được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Bộ Tư pháp, cho thấy không gian bên trong loại buồng giam mà cựu tổng thống được cho là đang sử dụng.

Theo hình ảnh được công bố, buồng giam có diện tích 6,76 m2, bao gồm cả khu vực nhà vệ sinh. Không gian chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ để một người trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong chỉ có những vật dụng thiết yếu như quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng nội quy dành cho phạm nhân. Căn phòng được mô tả là cũ kỹ, chật chội và gần như không còn khoảng trống sau khi đặt một đôi giày.

Hé lộ buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.

Bộ Tư pháp cho biết các buồng giam đơn được bố trí cho những phạm nhân thuộc diện quản lý riêng biệt với lý do sức khỏe, hành vi hoặc các tiêu chí đặc thù khác.

“Mỗi buồng giam được quản lý độc lập và phạm nhân không được tự ý di chuyển sang các buồng khác”, cơ quan này nhấn mạnh.

Trong thông điệp đi kèm video, Bộ Tư pháp khẳng định mọi phạm nhân đều phải tuân thủ nguyên tắc quản lý như nhau, bất kể địa vị xã hội hay chức vụ từng nắm giữ.

“Dù từng là người gây ảnh hưởng lớn đến đâu, không ai là ngoại lệ sau những cánh cửa sắt của trại giam. Nơi đây được vận hành bằng nguyên tắc chứ không phải đặc quyền”, Bộ Tư pháp Hàn Quốc nêu rõ.

Động thái công bố hình ảnh được cho là nhằm phản bác thông tin lan truyền gần đây trên mạng xã hội về việc ông Yoon được hưởng những điều kiện giam giữ ưu ái.

Trước đó, một kênh YouTube tại Hàn Quốc đưa tin cựu tổng thống đang sử dụng ba buồng giam thông nhau với cửa luôn mở, cho phép ông tự do di chuyển giữa các phòng. Kênh này cũng cáo buộc hai phạm nhân được phân công vệ sinh khu giam giữ đã được bố trí phục vụ riêng cho ông Yoon.

Bác bỏ các thông tin trên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc khẳng định ông Yoon hiện chỉ sử dụng một buồng giam đơn tiêu chuẩn giống như những phạm nhân khác và không có bất kỳ nhân viên hay phạm nhân nào được chỉ định phục vụ riêng.

Cơ quan này một lần nữa nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang sinh hoạt theo đúng các quy định áp dụng cho mọi phạm nhân tại trung tâm giam giữ và những cáo buộc về việc được đối xử đặc biệt là hoàn toàn không có căn cứ.