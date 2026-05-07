Bí ẩn thư tuyệt mệnh của thẩm phán xử cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Vị thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm tăng án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee được phát hiện tử vong và để lại thư tuyệt mệnh gần khuôn viên tòa án Seoul.

Theo Korea Herald, thẩm phán Shin Jong O, chủ tọa phiên phúc thẩm tuyên tăng án đối với bà Kim Keon Hee lên 4 năm tù, được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch gần Tòa án cấp cao Seoul vào khoảng 1h sáng 6/5 (giờ địa phương), tức chỉ 8 ngày sau phiên tuyên án.

Phiên tòa xét xử cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee tại Tòa án cấp cao Seoul hôm 28/4, do thẩm phán Shin Jong O (giữa) chủ tọa. Ảnh: Tòa án cấp cao Seoul.

Cảnh sát quận Seocho (Seoul) cho biết ông Shin, 55 tuổi, được phát hiện với nhiều vết thương nghiêm trọng tại một bồn hoa gần khu vực tòa án và đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhà chức trách nhận định khả năng ông rơi từ một tòa nhà cao tầng và hiện đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong túi đồ cá nhân của nạn nhân, cảnh sát phát hiện một bức thư được cho là tuyệt mệnh với nội dung ngắn gọn: “Tôi xin lỗi. Tôi ra đi theo lựa chọn của mình”.

Theo cơ quan điều tra, lá thư không nhắc đến vụ án của bà Kim Keon Hee hay các hoạt động xét xử. Hiện cũng chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy có yếu tố tội phạm liên quan đến cái chết của vị thẩm phán này.

Trước đó, hôm 28/4, thẩm phán Shin Jong O là người chủ trì phiên phúc thẩm liên quan đến các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu Deutsche Motors và nhận hối lộ nhằm vào bà Kim Keon Hee.

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee tại phiên tòa ngày 24/9/2025. Ảnh: Reuters.

Tòa án khi đó đã sửa đổi một phần phán quyết sơ thẩm, tuyên bà Kim phạm tội vi phạm Luật Thị trường vốn và tội “môi giới ảnh hưởng” liên quan đến việc nhận tài sản từ Giáo hội Thống nhất.

Hội đồng xét xử quyết định tăng mức án đối với bà Kim lên 4 năm tù cùng khoản tiền phạt 50 triệu won (khoảng 34.000 USD ), cao hơn đáng kể so với mức án 1 năm 8 tháng tù ở phiên sơ thẩm. Ngoài ra, tòa còn ra lệnh tịch thu một chiếc vòng cổ thương hiệu Graff trị giá 62,2 triệu won và truy thu thêm 20,94 triệu won.

Theo kết luận của tòa, bà Kim bị xác định đã nhận một túi xách hàng hiệu từ Giáo hội Thống nhất vào tháng 4/2022, thời điểm chồng bà - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - vừa đắc cử. Món quà được cho là nhằm tìm kiếm sự ưu ái về chính trị.

Sinh ra tại Seoul, thẩm phán Shin bắt đầu sự nghiệp trong ngành tư pháp từ năm 2011 tại Tòa án quận Seoul, chi nhánh Uijeongbu. Hiện cảnh sát đang tiếp tục phân tích dữ liệu camera an ninh, nội dung thư tuyệt mệnh và lời khai nhân chứng để làm rõ diễn biến vụ việc.