Ra tòa tái ngộ, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lạnh lùng phớt lờ chồng

  • Thứ tư, 15/4/2026 15:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Phiên tòa ngắn ngủi 30 phút phơi bày rạn nứt sâu sắc giữa cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee, khi hai người chỉ chạm mắt một lần, còn bà Kim lạnh lùng ngoảnh mặt.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee. Ảnh: Reuters.

Ngày 14/4, lần đầu tiên sau 9 tháng, kể từ khi bị bắt vì vụ ban bố thiết quân luật bất thành khiến nhiệm kỳ tổng thống chấm dứt, ông Yoon mới gặp lại vợ. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng: ông Yoon Suk-yeol là bị cáo, bà Kim Keon-hee là nhân chứng, theo SCMP.

Ông Yoon xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, khuôn mặt hốc hác, lộ rõ dấu vết thời gian, mái tóc gần như bạc trắng. Trái lại, bà Kim giữ phong thái quen thuộc: vest đen, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, chỉ tháo khẩu trang khi trả lời câu hỏi.

Tại tòa, cựu Đệ nhất phu nhân - người từng bị kết án tham nhũng hồi tháng 1 - trả lời ngắn gọn về mối quan hệ với ông Yoon, trong khi ông, ngồi ở ghế bị cáo với số hiệu phạm nhân trên áo, không rời mắt khỏi bà.

Suốt phiên xử, ông nhiều lần quay sang khu vực nhân chứng như cố gắng “giao tiếp” bằng ánh nhìn. Có lúc, ông còn đưa tay lau khóe mắt. Ngược lại, bà Kim gần như nhìn thẳng phía trước, giữ thái độ lạnh lùng.

Nhà phân tích Jung Suk-koo nhận định sự xa cách của bà Kim có thể phản ánh “cơn giận âm ỉ” liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật thất bại của chồng.

“Hai người khẳng định bà Kim không hề biết trước quyết định này, nhưng điều đó khó thuyết phục được dư luận”, ông nói.

Theo các điều tra viên, sau khi sắc lệnh gây khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng bị hủy bỏ, câu đầu tiên bà Kim nói với chồng là: “Ông đã phá hỏng tất cả những gì tôi đã lên kế hoạch”. Dù vậy, các công tố viên cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bà có liên quan trực tiếp đến quyết định thiết quân luật.

Bà Kim Keon-hee, đeo khẩu trang, đang nói chuyện với luật sư của mình tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào tháng 12. Ảnh: Yonhap.

Phiên tòa hôm 14/4 tập trung vào cáo buộc ông Yoon và bà Kim thông đồng nhận miễn phí kết quả thăm dò dư luận tới 58 lần trong giai đoạn 2021-2022 từ Myung Tae-kyun - một “cò quyền lực” chính trị, đồng thời hành nghề xem bói.

Đổi lại, cặp đôi bị cho là đã hỗ trợ một cựu nghị sĩ giành đề cử của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 theo đề nghị của Myung. Sau đó, cả Myung và vị cựu nghị sĩ này đều bị bắt vì vi phạm luật tài trợ chính trị.

Tại phiên xử, bà Kim từ chối trả lời hơn 40 câu hỏi của nhóm công tố viên đặc biệt do Min Joong-ki dẫn đầu. Khi rời phòng xử, ông Yoon khẽ gật đầu về phía vợ, nhưng bà không hề quay lại.

Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Kim từ lâu được cho là có ảnh hưởng sâu rộng đối với ông Yoon. Ảnh hưởng này được cho là bao trùm từ bổ nhiệm nhân sự, điều hành quốc gia đến chính trị đảng phái, góp phần làm dấy lên nhiều tranh cãi khi các bê bối liên tiếp nổ ra.

Tháng 1, bà Kim bị tòa án cấp dưới tuyên có tội nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, nhưng được tuyên trắng án đối với cáo buộc thao túng cổ phiếu và vụ thăm dò dư luận. Tuy nhiên, công tố viên đã kháng cáo, đề nghị mức án 4 năm tù cùng khoản tịch thu 137 triệu won. Phán quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 28/4.

Trong một phiên tòa khác liên quan đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae, bà Kim, với tư cách nhân chứng, khẳng định không hề biết trước kế hoạch thiết quân luật. Trước các câu hỏi về dấu hiệu cảnh báo, bà trả lời dứt khoát: “Hoàn toàn không”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện đối mặt với 8 vụ án hình sự, liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật, cáo buộc che giấu cái chết của một lính thủy đánh bộ trong chiến dịch cứu hộ lũ năm 2023, cùng các mối quan hệ bị nghi vấn với những nhân vật môi giới chính trị.

Phương Linh

