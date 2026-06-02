Mỹ nợ 328 triệu USD, Liên hợp quốc hủy bổ nhiệm quan chức

Lần đầu sau nhiều năm, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hủy bổ nhiệm một ứng viên người Mỹ vào vị trí lãnh đạo cấp cao giữa lúc Washington chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sheng Li, quan chức cấp cao trong Bộ Lao động Mỹ. Ảnh: People Matters

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hủy quyết định bổ nhiệm một quan chức cấp cao của Mỹ vào vị trí Phó Tổng Giám đốc sau khi Washington vẫn chưa thanh toán các khoản đóng góp tài chính còn tồn đọng, trong bối cảnh nhiều cơ quan của Liên hợp quốc đang đối mặt áp lực ngân sách ngày càng lớn.

Trong tuyên bố ngày 1/6, ILO cho biết Tổng Giám đốc Gilbert Houngbo đã quyết định rút lại việc bổ nhiệm ông Sheng Li, quan chức thuộc Bộ Lao động Mỹ, do tình trạng chậm thanh toán các khoản nợ của Mỹ với tổ chức này vẫn chưa được giải quyết, theo AFP.

"Ông Sheng Li sẽ không đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc vào tháng 7 như dự kiến trước đó", ILO thông báo.

Ông Sheng Li hiện là quan chức cấp cao của Bộ Lao động Mỹ. Việc ông được lựa chọn cho vị trí lãnh đạo tại ILO, cơ quan chuyên trách về lao động của Liên hợp quốc có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), từng được công bố hồi tháng 4.

Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật trên trang web của ILO, tính đến ngày 29/5, Mỹ còn nợ tổ chức này tổng cộng 257 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 328 triệu USD ), bao gồm các khoản đóng góp bắt buộc cho năm 2026 cùng phần công nợ tồn đọng từ các năm 2024 và 2025.

ILO nhấn mạnh quyết định hủy bỏ việc bổ nhiệm không đồng nghĩa với việc cánh cửa đã khép lại đối với Mỹ. Tổ chức này cho biết Washington vẫn có thể khôi phục vị thế là nước đóng góp lớn nhất nếu hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

"Tổ chức Lao động Quốc tế tiếp tục duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Chính phủ Mỹ về vấn đề này", tuyên bố nêu rõ.

Hiện Bộ Lao động Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ILO đã cảnh báo phía Mỹ rằng việc bổ nhiệm sẽ không được thực hiện nếu các khoản nợ chưa được thanh toán.

Vị trí Phó Tổng Giám đốc ILO hiện bị bỏ trống kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi bà Celeste Drake, một công dân Mỹ, rời nhiệm sở.

Trong nhiều năm qua, chức vụ này gần như luôn do một người Mỹ đảm nhiệm, phản ánh vai trò và mức độ đóng góp tài chính của Washington đối với tổ chức.

Tuy nhiên, khi Mỹ liên tục chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, công đoàn đại diện nhân viên ILO đã công khai đặt câu hỏi về việc liệu thông lệ này có nên tiếp tục được duy trì hay không.

Quyết định của ILO được đưa ra trong bối cảnh tổ chức này cũng như nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc đang phải đối mặt với những thách thức tài chính nghiêm trọng.

Dưới chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính sách "Nước Mỹ trên hết" tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, kéo theo xu hướng xem xét lại mức độ tham gia và đóng góp của Mỹ đối với các tổ chức quốc tế.

Các khoản nợ của Mỹ với Liên hợp quốc và các cơ quan trực thuộc đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về khả năng vận hành của nhiều chương trình đa phương.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ký tuyên bố rút Mỹ khỏi 35 tổ chức quốc tế không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc mà Nhà Trắng cho rằng không còn phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trong thông báo khi đó, Nhà Trắng cáo buộc các tổ chức này đang thúc đẩy những chương trình nghị sự liên quan đến biến đổi khí hậu, quản trị toàn cầu và các định hướng ý thức hệ mà Washington cho là đi ngược lại chủ quyền cũng như lợi ích kinh tế của nước Mỹ.