Ukraine hứng hỏa lực quy mô lớn, thiệt hại nghiêm trọng

Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thiệt hại ở Dnipro và Kyiv vào sáng sớm 2/6, chính quyền địa phương cho biết, sau nhiều ngày cảnh báo rằng Mátxcơva đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn.

Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, một toà nhà 24 tầng đã bị hư hại trong một vụ tấn công bằng tên lửa. Nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nhiều tòa nhà Ukraine cháy ngùn ngụt sau đòn tập kích xuyên đêm Sáng sớm nay 2/6, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kyiv của Ukraine, làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương trong cuộc tấn công xuyên đêm.

Một đám cháy đã bùng phát ở quận Podil, và một toà chung cư 9 tầng đã bốc cháy sau khi mảnh vỡ dường như rơi trúng mái nhà.

Tại Obolon, nhiều xe hơi đã bốc cháy sau khi trúng mảnh vỡ tên lửa. Ngoài ra, có một số đám cháy ở hai địa điểm ngoài trời.

Hàng nghìn người dân Kyiv đã tìm nơi trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm sau khi có cảnh báo không kích.

Người dân Kyiv trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. Ảnh: Reuters.

Cảnh báo đã vang lên trên hầu hết tỉnh của Ukraine vào sáng sớm 2/6. Các cuộc tấn công khác vào Dnipro và Kharkiv cũng đã gây thiệt hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/6 đã nhắc lại cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga, và kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích.

"Các báo cáo tình báo về cuộc tấn công của Nga vẫn còn hiệu lực. Một cuộc tấn công quy mô lớn là có thể xảy ra, họ đã chuẩn bị một cuộc tấn công như vậy”, ông Zelensky nói. "Lực lượng phòng thủ của chúng ta sẵn sàng 24/7 với nguồn lực hiện có”.

Cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào thủ đô, làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và thương mại, gây ra các đám cháy và làm thiêu rụi nhiều ô tô. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine.

Tuần trước, Nga cảnh báo rằng quân đội nước này dự định tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào các mục tiêu ở Kyiv có liên quan đến quân đội Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định. Mátxcơva cũng kêu gọi người nước ngoài rời khỏi Kyiv để đảm bảo an toàn.

Nga cho biết hành động này là để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước vào một ký túc xá ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng. Ukraine phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công này.