Cựu tổng thống Hàn Quốc lần đầu lên tiếng sau khi lĩnh án chung thân

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi vì gây khó khăn cho người dân sau lệnh thiết quân luật, song vẫn khẳng định quyết định nhằm “cứu quốc gia”.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong phiên xét xử tại Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 16/1. Ảnh: Yonhap.

Trong tuyên bố do đội ngũ luật sư công bố hôm thứ 20/2, Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024 “hoàn toàn vì đất nước và nhân dân”, đồng thời khẳng định “sự chân thành và mục đích ấy cho đến nay vẫn không thay đổi”, theo Yonhap.

Ông cũng phản bác phán quyết của tòa sơ thẩm cho rằng việc triển khai binh sĩ tới trụ sở Quốc hội cấu thành hành vi nổi loạn. Theo ông, “thật khó chấp nhận lập luận rằng chỉ vì điều quân tới Quốc hội mà có thể quy kết là nổi loạn”.

Ông cho rằng ít nhất tòa án đã không chấp nhận “những hư cấu và suy diễn” của công tố viên đặc biệt rằng ông tuyên bố thiết quân luật sau khi tìm cách tạo điều kiện cho một kế hoạch cầm quyền lâu dài không thành.

Trước câu hỏi liệu có kháng cáo hay không, ông Yoon bày tỏ sự hoài nghi, nói rằng ông có “những nghi ngại nghiêm trọng” về ý nghĩa của việc kháng cáo “trong bối cảnh không thể bảo đảm tính độc lập tư pháp và khó kỳ vọng một phán quyết dựa trên pháp luật và lương tâm”, Korea JoongAng Daily.

Cựu tổng thống cũng bày tỏ hy vọng quyết định của mình sẽ được đánh giá lại “vào ngày nền dân chủ tự do đứng vững tại Hàn Quốc và nhà nước pháp quyền được khôi phục đúng nghĩa”.

“Tôi, Yoon Suk Yeol, xin tạm dừng trước tòa án của dư luận và gánh vác toàn bộ trách nhiệm”, ông nói, đồng thời bày tỏ mong muốn Hàn Quốc sẽ được tái thiết “bằng một chiến thắng của hy vọng, chứ không phải bằng thất bại”.

Đội ngũ pháp lý của ông sau đó làm rõ rằng tuyên bố trên chỉ phản ánh tâm trạng hiện tại của ông, không đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền kháng cáo.

Trước đó một ngày, tòa sơ thẩm đã tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon sau khi kết luận ông phạm tội cầm đầu một cuộc nổi loạn.

Tháng 1/2025, cựu tổng thống bị bắt trong một cuộc đột kích vào dinh thự riêng và bị phế truất ba tháng sau đó. Ông liên tục bảo vệ quyết định thiết quân luật, cho rằng đây là biện pháp bất khả kháng nhằm ngăn chặn phe cấp tiến - lực lượng mà ông gọi là “phản quốc” - lợi dụng thế đa số tại Quốc hội để cản trở các chương trình nghị sự của chính phủ.

Theo quy định hiện hành, phần lớn tù nhân chịu án tù chung thân có thể nộp đơn xin ân xá sau 20 năm thụ án.

Trong khi đó, nhóm công tố đặc biệt do Cho Eun Suk đứng đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon và tuyên bố sẽ kháng cáo nhằm yêu cầu tăng nặng hình phạt. Dù vậy, Hàn Quốc trên thực tế đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập niên qua.