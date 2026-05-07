Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lãnh 15 năm tù

  Thứ năm, 7/5/2026 10:51 (GMT+7)
Tòa phúc thẩm Hàn Quốc giảm án cho ông Han Duck-soo từ 23 xuống 15 năm tù, nhưng vẫn xác định ông có vai trò quan trọng trong vụ thiết quân luật.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck - soo (giữa) đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul để tham dự phiên tòa tuyên án đầu tiên vào ngày 21/1 tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters.

Tòa phúc thẩm Hàn Quốc ngày 7/5 đã quyết định giảm án tù đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm liên quan đến vai trò của ông trong việc hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi năm 2024, theo Reuters.

Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên nhận định của cấp sơ thẩm rằng ông Han đã tham gia vào các hành động then chốt giúp ông Yoon thực thi thiết quân luật và không có động thái ngăn cản nhà lãnh đạo này.

Ông Han, 76 tuổi, bị xác định đã triệu tập một cuộc họp nội các nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý phục vụ việc ban bố thiết quân luật. Hội đồng xét xử bác bỏ lập luận của ông rằng cuộc họp được tổ chức nhằm ngăn cản kế hoạch của ông Yoon.

Thẩm phán cũng cho biết ông Han biết về kế hoạch của cựu Bộ trưởng An toàn nhằm cắt điện và nước đối với một số cơ quan truyền thông trong thời gian thiết quân luật có hiệu lực, nhưng đã không ngăn chặn hành động này.

“Với tư cách thủ tướng, bị cáo có trách nhiệm kiềm chế và kiểm soát việc tổng thống lạm quyền, đồng thời hỗ trợ việc thực thi quyền lực đúng pháp luật”, thẩm phán chủ tọa tuyên bố.

“Nhưng bị cáo đã từ bỏ trách nhiệm to lớn đó và đứng về phía những người tham gia cuộc nổi loạn… Sau đó, bị cáo còn thực hiện các hành vi nhằm che giấu sai phạm, khiến tính chất vụ án trở nên đặc biệt nghiêm trọng”, thẩm phán cho biết thêm.

Tòa cũng kết luận ông Han phạm tội làm giả tài liệu của tổng thống và khai man trước tòa.

Dù vậy, hội đồng xét xử cho biết đã cân nhắc tới hơn 50 năm hoạt động trong bộ máy công quyền của ông Han, bao gồm thời gian giữ các vị trí tại Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Theo thẩm phán, chưa có đủ căn cứ để khẳng định ông Han tham gia một cách chủ động vào kế hoạch của ông Yoon. Tòa cũng lưu ý rằng sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật, chính ông Han đã triệu tập thêm một cuộc họp nội các khác để hủy bỏ quyết định này.

Trước đó, hồi tháng 1, tòa án cấp dưới tuyên phạt ông Han 23 năm tù với nhận định ông đã “làm ngơ” trước kế hoạch thiết quân luật và thực hiện những hành động quan trọng trong cuộc nổi loạn.

Các công tố viên - những người từng đề nghị mức án 15 năm tù ở phiên sơ thẩm - sau đó đã yêu cầu tăng án lên 23 năm tại phiên phúc thẩm.

Ông Han phủ nhận mọi cáo buộc, ngoại trừ tội khai man. Phát biểu hồi tháng 11, cựu thủ tướng cho biết ông “lấy làm tiếc” vì không thể ngăn ông Yoon ban bố thiết quân luật, nhưng khẳng định bản thân “không bao giờ đồng tình hay tìm cách hỗ trợ”.

Luật sư của ông Han cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đối mặt với 8 phiên tòa riêng biệt. Ông đã bị tuyên án tù chung thân đối với cáo buộc nghiêm trọng nhất là cầm đầu cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật, song vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Phương Linh

