Cựu Tổng thống Hàn Quốc lĩnh thêm 30 năm tù

Sau án tù chung thân vì vụ thiết quân luật, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục bị tuyên 30 năm tù do chỉ đạo UAV xâm nhập Triều Tiên, làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Phiên tòa tuyên án cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 12/6 bị tòa án ở Seoul tuyên phạt 30 năm tù sau khi bị kết tội chỉ đạo đưa máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên vào năm 2024, hành động được xác định đã gây "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia", Yonhap đưa tin.

Theo cáo trạng, ông Yoon đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái của Hàn Quốc triển khai UAV xâm nhập Triều Tiên vào tháng 10/2024 nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng, qua đó làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các công tố viên cho rằng động thái này được thực hiện với mục đích tạo cớ để ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun Suk đứng đầu trước đó đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu tổng thống.

Phía công tố nhấn mạnh việc đưa UAV vào không phận Triều Tiên không chỉ gây nguy cơ leo thang xung đột liên Triều mà còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, làm suy giảm kỷ luật quân đội và đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn.

Các công tố viên cũng lập luận rằng một trong những chiếc UAV đã rơi, tạo điều kiện để Triều Tiên tiếp cận các thông tin quân sự nhạy cảm của Hàn Quốc, từ đó gây phương hại trực tiếp đến lợi ích an ninh của Seoul.

"Từ vỏ bọc của một hoạt động quân sự, các bị cáo đã tìm cách kích động nhằm tạo dựng các điều kiện cần thiết cho việc áp đặt thiết quân luật", hội đồng xét xử nêu trong bản án, theo JongAng Daily.

Chiếc xe buýt chở cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul (Hàn Quốc) ngày 12/6. Ảnh: Yonhap.

Bản án mới được đưa ra chỉ vài tháng sau khi ông Yoon bị kết án tù chung thân trong một vụ án khác. Tháng 2 năm nay, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên ông phạm tội chủ mưu nổi loạn liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật trái pháp luật nhằm kiểm soát Quốc hội.

Mặc dù các công tố viên khi đó đề nghị mức án tử hình, tòa án đã quyết định tuyên án tù chung thân với lý do kế hoạch nổi loạn chưa được chuẩn bị đầy đủ và không gây thiệt hại về người.

Trong khi Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người bị truy tố cùng với ông Yoon Suk Yeol, cũng bị tuyên phạt 30 năm tù. Trong khi đó, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In Hyung nhận mức án 15 năm tù giam.

Tướng Kim Yong Dae, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái, người bị cáo buộc trực tiếp chỉ huy chiến dịch trên thực địa, bị tuyên án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm.

Hé lộ buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.