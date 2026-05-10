Tối hậu thư của tuyển Iran

  • Chủ nhật, 10/5/2026 08:12 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) tuyên bố chỉ tham dự World Cup 2026 nếu Mỹ, Canada và Mexico đáp ứng đầy đủ 10 yêu cầu về visa và an ninh.

Dù giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, phía Iran khẳng định chỉ chấp nhận góp mặt nếu các yêu cầu liên quan đến thị thực, an ninh và quyền đại diện quốc gia được đảm bảo tuyệt đối. Động thái xuất hiện trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Iran với một số nước phương Tây tiếp tục căng thẳng.

Trong thông báo chính thức, FFIRI nhấn mạnh đội tuyển Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026, nhưng không chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào tới niềm tin, văn hóa và quan điểm của đất nước.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj công bố chi tiết 10 điều kiện mà Iran gửi tới FIFA và các nước chủ nhà. Các yêu cầu tập trung vào việc cấp visa thuận lợi cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển, đồng thời đảm bảo quốc kỳ, quốc ca Iran được tôn trọng xuyên suốt giải đấu.

Bên cạnh đó, Tehran yêu cầu tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn, sân tập cũng như các tuyến đường di chuyển của đội tuyển trong thời gian lưu trú tại Bắc Mỹ.

Vấn đề visa trở thành điểm nóng lớn nhất. Trước đó, Canada từ chối nhập cảnh với một lãnh đạo bóng đá Iran. Điều này khiến Tehran lo ngại nhiều tuyển thủ hoặc thành viên ban huấn luyện có thể gặp rắc rối tương tự.

Dù vậy, FIFA giữ quan điểm World Cup 2026 sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định các đội tuyển phải tuân thủ lịch thi đấu, trong khi FIFA sẽ phối hợp với nước chủ nhà để giải quyết các vấn đề hậu cần và an ninh phát sinh.

Theo lịch thi đấu, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Động thái mới của FIFA với Iran

FIFA mời Liên đoàn bóng đá Iran đến Zurich (Thuỵ Sĩ) trước ngày 20/5 để làm rõ công tác chuẩn bị World Cup trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

06:41 6/5/2026

Số phận tuyển Iran ở World Cup 2026

Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026 bất chấp những biến động ngoài sân cỏ.

06:11 1/5/2026

Tuyển Iran đổi tên gọi ở World Cup 2026

Tuyển Iran được cho là sẽ tham dự World Cup 2026 với tên gọi "Minab 168", nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Minab, miền Nam Iran.

09:30 29/4/2026

    Flick biến Barcelona thành cỗ máy chiến thắng

    Barcelona không vô địch La Liga bằng đội hình mạnh nhất hay ngân sách lớn nhất, mà nhờ việc Hansi Flick kéo cả tập thể trở lại quỹ đạo của bóng đá tập thể.

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

