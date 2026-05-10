Tối hậu thư của tuyển Iran

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) tuyên bố chỉ tham dự World Cup 2026 nếu Mỹ, Canada và Mexico đáp ứng đầy đủ 10 yêu cầu về visa và an ninh.

Dù giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, phía Iran khẳng định chỉ chấp nhận góp mặt nếu các yêu cầu liên quan đến thị thực, an ninh và quyền đại diện quốc gia được đảm bảo tuyệt đối. Động thái xuất hiện trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Iran với một số nước phương Tây tiếp tục căng thẳng.

Trong thông báo chính thức, FFIRI nhấn mạnh đội tuyển Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026, nhưng không chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào tới niềm tin, văn hóa và quan điểm của đất nước.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj công bố chi tiết 10 điều kiện mà Iran gửi tới FIFA và các nước chủ nhà. Các yêu cầu tập trung vào việc cấp visa thuận lợi cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển, đồng thời đảm bảo quốc kỳ, quốc ca Iran được tôn trọng xuyên suốt giải đấu.

Bên cạnh đó, Tehran yêu cầu tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn, sân tập cũng như các tuyến đường di chuyển của đội tuyển trong thời gian lưu trú tại Bắc Mỹ.

Vấn đề visa trở thành điểm nóng lớn nhất. Trước đó, Canada từ chối nhập cảnh với một lãnh đạo bóng đá Iran. Điều này khiến Tehran lo ngại nhiều tuyển thủ hoặc thành viên ban huấn luyện có thể gặp rắc rối tương tự.

Dù vậy, FIFA giữ quan điểm World Cup 2026 sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định các đội tuyển phải tuân thủ lịch thi đấu, trong khi FIFA sẽ phối hợp với nước chủ nhà để giải quyết các vấn đề hậu cần và an ninh phát sinh.

Theo lịch thi đấu, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập.