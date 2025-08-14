Tóc Tiên vấp tranh luận

Câu nói đùa của Tóc Tiên về chương trình Gia đình Haha bất ngờ gây tranh luận, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mới đây, Tóc Tiên được công bố sẽ tham gia chặng 4 của gameshow Gia đình Haha với vai trò khách mời. Trên trang cá nhân, cô cũng đăng tải trạng thái giới thiệu về việc góp mặt ở các tập tiếp theo.

“Đợt đó đi ngoan, ăn giỏi, chơi vui, ngủ sớm. Không biết lúc lên sóng có bị evil edit không nữa”, cô viết. (evil edit là cụm từ chỉ cách biên tập ác ý nhằm tạo yếu tố giật gân trong gameshow).

Ca sĩ Tóc Tiên. Ảnh: @toctien.

Tuy nhiên, dòng trạng thái này tiếp tục khiến Tóc Tiên vướng vào tranh luận trên mạng xã hội. Theo đó, một bộ phận khán giả cho rằng bình luận của nữ ca sĩ về chương trình là thiếu hợp lý, bởi Gia đình Haha vốn là gameshow mang tính “chữa lành”, ít ồn ào, không có yếu tố cạnh tranh hay hơn thua gây sốc.

“Chị có coi tập nào của Gia đình Haha chưa mà sợ evil edit?”, “show đang healing vui vẻ chị khỏi lo nha, chắc chị chưa coi nên mới nói được câu này”, “show này là show healing, ai lên hình cũng tốt đẹp, nếu sợ thì chị nhường cho người khác”... là một số bình luận.

Tóc Tiên cũng nhanh chóng phản hồi: “Vậy mốt xem chặng tới thấy chị giỡn là không được haha đó nha. Tại chị giỡn nhây lắm”.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, không ít khán giả bênh vực Tóc Tiên, cho rằng cô chỉ đang đùa vui, nhưng dân mạng lại quá nhạy cảm, khiến ý nói vui vẻ bị hiểu sai lệch hướng.

Trong nhóm chat với fan, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự khó hiểu, không biết vì sao bài đăng của mình lại nhận nhiều bình luận trái chiều. Đồng thời, cô cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình ghi hình Gia đình Haha.

“Thiệt là sáng up bài xong đi chơi nên không biết mọi người bình luận gì luôn, tự dưng lên TikTok thấy được réo quá trời. À mà ai đi quay Gia đình Haha xong nói với tôi là chương trình nhẹ nhàng, an yên thì tôi nể. Thử đi cày ruộng, cuốc đất 12h trưa để biết người nông dân cực khổ nhường nào. Rồi ê-kíp trăm người quay vất vả lắm”, Tóc Tiên viết.

Thời gian qua, Tóc Tiên thành tâm điểm chú ý, từ tin đồn rạn nứt hôn nhân với Hoàng Touliver đến tranh cãi khi tham gia Tân binh toàn năng. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều trạng thái tâm trạng càng khiến khán giả quan tâm, bàn tán. Song, Tóc Tiên chọn cách im lặng, không lên tiếng chính thức về những tin đồn.