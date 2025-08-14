Noo Phước Thịnh bức xúc

Mới đây, trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh bày tỏ sự bức xúc trước thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội.
Cụ thể, mạng xã hội lan truyền câu nói được cho là của Noo Phước Thịnh với nội dung "quyết định chơi chông gai, nhường cái kia cho lớp trẻ”. Trong khi, Ngô Kiến Huy cũng bị gán ghép vào câu nói “cân nhắc xem cái nào hot hơn thì tham gia, sao phải nhường”.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: @nguyenphuocthinh.
Việc ghép hai câu nói này trong cùng ngữ cảnh khiến nhiều khán giả bàn tán.
Trước phản ứng trái chiều, Noo Phước Thịnh lập tức lên tiếng thông qua trang cá nhân: "Quen cái thói nhét chữ vào miệng người khác”. Ngô Kiến Huy sau đó để lại bình luận ngắn gọn: “Rõ ràng cậu”, thể hiện việc ủng hộ đồng nghiệp. Noo Phước Thịnh trả lời: "Tới nóc đi cậu ơi".
Ở phần bình luận, Noo Phước Thịnh cũng bày tỏ quan điểm về hai chương trình. Theo anh, không nên đặt các show lên bàn cân so sánh vì mỗi bên đều có đối tượng khán giả riêng và đáng được ủng hộ. Nếu một chương trình không hợp gu người xem, sẽ luôn có lựa chọn khác phù hợp hơn. Điều quan trọng là ghi nhận nỗ lực và sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, thay vì so đo hơn thua.
Trước đó, Ngô Kiến Huy được công bố sẽ góp mặt trong Anh trai “say hi” mùa 2, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nguyên nhân là anh từng xuất hiện ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai, nên không ít người dự đoán anh sẽ tham gia mùa 2 của chương trình này thay vì Anh trai “say hi”.
Noo Phước Thịnh cũng từng xuất hiện ở đêm chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai với vai trò khách mời biểu diễn.
