Taylor Swift nóng bỏng

Taylor Swift khoe dáng gợi cảm trong bộ ảnh quảng bá album "The Life Of A Showgirl" dự kiến ra mắt 3/10. Nữ ca sĩ không ngần ngại chuyển mình mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Theo Daily Mail, Taylor Swift khiến người hâm mộ choáng ngợp khi đăng tải bộ ảnh quảng bá album The Life Of A Showgirl.

Taylor Swift táo bạo trong bộ ảnh quảng bá album mới. Ảnh: @taylorswift.

Với chủ đề vũ công thoát y, chủ nhân 14 chiếc kèn vàng Grammy phô diễn đường cong trong trang phục táo bạo kết hợp họa tiết đính đá lấp lánh. Ở một tấm hình khác, nữ ca sĩ thể hiện sự quyến rũ với phụ kiện lông vũ.

Trong podcast New Heights, Taylor Swift cùng bạn trai Travis Kelce thông báo chuẩn bị ra mắt album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl. Cô dự kiến phát hành album mới vào ngày 3/10, chỉ hơn một năm rưỡi sau khi phát hành album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department.

Xuyên suốt sự nghiệp, Taylor Swift nổi tiếng khi thường xuyên thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với âm nhạc.

Đơn cử, album Reputation cho thấy sự sắc sảo với họa tiết da rắn, ngụy trang quân sự cùng đôi bốt chiến đấu. Trong khi đó, album Lover để lại dấu ấn tình yêu ngọt ngào với hiệu ứng kim sa lấp lánh và tông màu phấn.

Gần đây nhất là album The Tortured Poets Department, Taylor Swift lấy cảm hứng trang phục từ lĩnh vực văn học. Theo đó, cô tôn vinh những nữ nhà thơ nổi tiếng với áo nịt ngực, vải kẻ caro và tông màu giấy da và mực.