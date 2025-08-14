Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Taylor Swift nóng bỏng

  • Thứ năm, 14/8/2025 11:01 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Taylor Swift khoe dáng gợi cảm trong bộ ảnh quảng bá album "The Life Of A Showgirl" dự kiến ra mắt 3/10. Nữ ca sĩ không ngần ngại chuyển mình mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Theo Daily Mail, Taylor Swift khiến người hâm mộ choáng ngợp khi đăng tải bộ ảnh quảng bá album The Life Of A Showgirl.

Taylor Swift album anh 1

Taylor Swift táo bạo trong bộ ảnh quảng bá album mới. Ảnh: @taylorswift.

Với chủ đề vũ công thoát y, chủ nhân 14 chiếc kèn vàng Grammy phô diễn đường cong trong trang phục táo bạo kết hợp họa tiết đính đá lấp lánh. Ở một tấm hình khác, nữ ca sĩ thể hiện sự quyến rũ với phụ kiện lông vũ.

Trong podcast New Heights, Taylor Swift cùng bạn trai Travis Kelce thông báo chuẩn bị ra mắt album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl. Cô dự kiến phát hành album mới vào ngày 3/10, chỉ hơn một năm rưỡi sau khi phát hành album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department.

Xuyên suốt sự nghiệp, Taylor Swift nổi tiếng khi thường xuyên thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với âm nhạc.

Đơn cử, album Reputation cho thấy sự sắc sảo với họa tiết da rắn, ngụy trang quân sự cùng đôi bốt chiến đấu. Trong khi đó, album Lover để lại dấu ấn tình yêu ngọt ngào với hiệu ứng kim sa lấp lánh và tông màu phấn.

Gần đây nhất là album The Tortured Poets Department, Taylor Swift lấy cảm hứng trang phục từ lĩnh vực văn học. Theo đó, cô tôn vinh những nữ nhà thơ nổi tiếng với áo nịt ngực, vải kẻ caro và tông màu giấy da và mực.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.

Giá vé xem ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc ở TP.HCM

DAY6 tổ chức concert kỷ niệm 10 năm ca hát tại TP.HCM với mức giá dao động từ 2 triệu đồng tới 4,8 triệu đồng.

13 giờ trước

Phương Ly và Châu Bùi gây bàn tán

Những ngày qua, Phương Ly và Châu Bùi có nhiều động thái gây chú ý. Trong đó, giọng ca "Missing You" có bài đăng cảm ơn sau tập mới nhất, nhưng không "tag" Châu Bùi.

18 giờ trước

Hoa hậu đẹp nhất thế giới trong thai kỳ

Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková khoe mang thai con đầu lòng ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Thời gian qua, người đẹp vẫn đi dự event hay khoe ảnh du lịch, nghỉ dưỡng.

11 giờ trước

Nhật Long

Taylor Swift album Taylor Swift The Life of a Showgirl podcast Album Reputation Taylor Swift

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý