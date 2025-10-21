'Tổ quốc trong tim' - từ concert quốc gia đến sự bùng nổ rạp phim

"Tổ quốc trong tim: The concert film" tái hiện concert tầm vóc cùng tên. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực tại rạp chiếu, lan tỏa tinh thần yêu nước đến đông đảo khán giả.

Năm 2025 chứng kiến số lượng phim tài liệu âm nhạc Việt Nam được sản xuất nhiều nhất trong các năm trở lại, từ nghệ sĩ solo như Hoàng Thùy Linh cho tới những game show như Anh trai “say hi” hay Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tổ quốc trong tim: The concert film là tác phẩm tài liệu âm nhạc mới nhất ra mắt khán giả. Song, khác với những bộ phim cùng thể loại - tạo ra để hướng đến một nhóm người hâm mộ nghệ sĩ cụ thể, dự án lần này được mang tên “concert quốc gia”, nghĩa là dành cho tất cả - những người mang trong mình tinh thần yêu nước.

Âm nhạc cảm xúc

Tổ quốc trong tim: The concert film tái hiện những khoảnh khắc trong đêm đại nhạc hội Tổ quốc trong tim diễn ra vào ngày 10/8 vừa qua, trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây có thể xem là một trong những hiện tượng văn hóa nổi bật của năm 2025 - khi sức nóng của sự kiện kéo dài từ sân khấu đến ngoài đời, lan tỏa trên mạng xã hội rồi tiếp tục gây chú ý ở rạp chiếu. Cũng vì thế, việc được thưởng thức trên màn ảnh rộng một concert tầm vóc, mang nội dung về đất nước, con người và tinh thần dân tộc, đã là một trải nghiệm hiếm có.

Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều rạp chiếu kín khán giả, giới trẻ rủ nhau đi xem, thậm chí có doanh nghiệp mua vé tặng nhân viên nữ nhân dịp 20/10.

Không khí trong rạp cũng khác hẳn với một buổi chiếu phim thông thường, khi khán giả đều rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy hát quốc ca, vẫy cờ trong sự tự hào. Mỗi nhịp trống, mỗi bước hành quân trên màn ảnh lại khơi dậy tiếng reo hò, niềm phấn khích và tinh thần gắn kết.

Qua những góc máy cao lấy trọn hình ảnh khu vực diễn ra đêm nhạc, tác phẩm truyền tải chân thực không khí sôi nổi của sân vận động được lấp đầy với hơn 50.000 khán giả. Bên cạnh đó, những hiệu ứng ánh sáng độc đáo, hoạt cảnh sinh động, hay từng ngóc ngách của sân vận động - vốn chưa được thể hiện đầy đủ trong bản phát trực tiếp trên mạng xã hội - cũng được mang lên màn ảnh rộng một cách trọn vẹn. Âm thanh được xử lý chỉn chu, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn độ hoành tráng của một concert quốc gia.

Tổ quốc trong tim: The concert film tái hiện một sự kiện âm nhạc tầm vóc.

Giữa những lời ca, phim ghi lại nụ cười, nước mắt của những người tham dự - từ sự nhiệt huyết của người trẻ đến nỗi niềm của các cô chú cựu chiến binh, từ ánh mắt lo lắng của ê-kíp đến nụ cười thoáng qua của bộ phận phục vụ hậu cần. Tất thảy đã thành công tạo nên sự gần gũi, thân mật - điều mà những người thực hiện bộ phim mong muốn truyền tải nhất.

Âm nhạc có thể xem là một trong những điểm quan trọng nhất của các concert film, và trong 2 tiếng ở rạp chiếu, Tổ quốc trong tim: The concert film đã thể hiện khía cạnh này tương đối tốt, khi chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đúng với tầm vóc của một sự kiện quốc gia.

Dù không thể đưa toàn bộ tiết mục của đêm diễn vào phim, tác phẩm vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần chương trình nhờ cách chọn lọc ca khúc hợp lý và xử lý âm thanh chỉn chu. Những ca khúc quen thuộc như Mười chín tháng tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Lên đàng được đan xen cùng các sáng tác mới như Người Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tạo nên tổng thể giàu năng lượng và cảm xúc, gợi được tinh thần tự hào.

Các nghệ sĩ thế hệ sau như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà thể hiện những ca khúc trữ tình, tạo khoảng lắng cần thiết cho tổng thể bộ phim. Trong khi đó, nhóm OPlus mang đến sắc thái mới mẻ, cân bằng với chất phóng khoáng và tự do trong giọng hát của Đăng Dương. Một số tác phẩm được làm mới bằng phối khí hiện đại, giúp chương trình trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Âm nhạc của Tổ quốc trong tim: The concert film gây ấn tượng mạnh.

Chuyện hậu trường của concert 50.000 khán giả

Xen kẽ những màn trình diễn, Tổ quốc trong tim: The concert film mang đến nhiều hình ảnh hậu trường, tạo không gian cho những người thực hiện đêm nhạc trải lòng về hơn ba tháng chuẩn bị. Bằng các thước phim tái hiện liên tiếp những cuộc họp từ ngày đầu tiên, người xem cảm nhận được sự khó khăn của toàn bộ ê-kíp khi thực hiện một sự kiện âm nhạc tầm vóc, “concert quốc gia”.

Những tranh luận giữa các bộ phận được bộc lộ trực diện, từ bất đồng về cách chọn bài, phối nhạc cho đến các khó khăn về mặt kỹ thuật. Sự căng thẳng lên đỉnh điểm khi concert được yêu cầu phải đẩy lịch diễn ra sớm hơn dự kiến 20 ngày, khiến nhiều thành viên trong tổ sản xuất trăn trở, thậm chí đổ bệnh vì làm việc quá sức.

Đối lập với những phân đoạn đó, tâm tình của các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm, nhóm OPlus cũng được ê-kíp ghi lại, đan xen hợp lý để làm giãn không khí căng thẳng được tạo ra từ sự khẩn trương của đội ngũ sản xuất.

Một điểm nhấn thú vị của Tổ quốc trong tim: The concert film là hình ảnh ca sĩ Tùng Dương tranh cãi với giám đốc âm nhạc về bản phối ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nam ca sĩ mong muốn được nâng tông bài hát để làm tròn đầy sự hào hùng, song Nguyễn Hữu Vượng lại e ngại khán giả tham dự sẽ không thể hát theo.

Tùng Dương rời khỏi phòng, gọi điện cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xin ý kiến. Qua phân cảnh vừa căng thẳng vừa hài hước đó, người xem thấy được sự nghiêm túc và cầu thị của những người làm chương trình, thậm chí phải gạt đi cái tôi để mang đến đêm nhạc chất lượng nhất có thể.

Tuy nhiên, có đôi chút tiếc nuối khi các tình huống hậu trường chưa có nhiều sự gắn kết với phần âm nhạc. Một số chi tiết thảo luận đi sâu vào chuyên môn sản xuất, thiết bị. Hình ảnh những buổi họp lặp lại, khiến nhịp điệu phim đôi lúc bị dàn trải. Nếu có thể cân đối đôi chút, tác phẩm sẽ đem đến cảm xúc mạnh mẽ hơn cho khán giả.

Khán giả hát Quốc ca khi thưởng thức Tổ quốc trong tim: The concert film.

Dù vậy, Tổ quốc trong tim: The concert film vẫn là một phim tài liệu âm nhạc đầy ý nghĩa và đáng ghi nhận. Và hiệu ứng những ngày qua cũng cho thấy đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Dù giá vé chỉ bằng một nửa mức thông thường, phim tài liệu vốn cũng là thể loại kén người xem, Tổ quốc trong tim: The concert film vẫn có thời điểm vươn lên top 3 phòng vé.

Chính sự dũng cảm của những người đứng sau, khi quyết tâm đưa bầu không khí “concert quốc gia” lên màn ảnh rộng, đã giúp đông đảo công chúng được tiếp cận, kéo dài thêm sức ảnh hưởng và lan tỏa tinh thần chương trình.