Tiếc cho Hoàng Hà

Hoàng Hà tạo được cảm giác dễ chịu, với đài từ tốt và sự chân thành. Dù vậy, vai diễn mới nhất của cô trong "Tay anh giữ một vì sao" vẫn là một màn trình diễn không quá ấn tượng.

Dù được đầu tư chỉn chu và quá trình quảng bá có sự tham gia xuyên suốt của ngôi sao Hàn Quốc Lee Kwang Soo, Tay anh giữ một vì sao vẫn rơi vào cảnh ế ẩm tại phòng vé, chỉ thu hơn 11 tỷ đồng sau hai tuần ra rạp. Con số này khó có thể giúp hoàn vốn cho nhà đầu tư; hơn nữa, nhiều khả năng còn gây thua lỗ nặng khi những gì trên màn ảnh cho thấy kinh phí dự án có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đây là một điều khá đáng tiếc bởi công bằng mà nói, tác phẩm có chất lượng không quá tệ. Đặc biệt, diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực. Và trong đó, Hoàng Hà - ở vai chính tình cảm đầu tiên trên màn ảnh rộng, vốn là sở trường của nữ diễn viên ở mảng truyền hình - đã đem đến màn thể hiện tương đối tốt.

Dù vậy, với những gì diễn ra đến hiện tại, đây khó có thể xem là một dự án thành công của nữ diễn viên.

Hoàng Hà chân thành

Tay anh giữ một vì sao kể về mối quan hệ kỳ lạ giữa Jun Woo ( Lee Kwang Soo) - một diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, và Thảo ( Hoàng Hà) - cô nhân viên pha chế người Việt. Trong một chuyến công tác, ngôi sao người Hàn vô tình bị ê-kíp bỏ quên ở TP.HCM, với ví tiền và giấy tờ đều không có trên người.

Giữa thành phố xa lạ, Jun Woo loay hoay tìm cách xoay xở, nhưng liên tục gặp phải những rắc rối dở khóc dở cười. Đỉnh điểm là khi anh bị một cô gái qua đường tên Thảo đụng trúng, làm vỡ chiếc điện thoại - phương tiện duy nhất có thể "cầu cứu" người quen. Không còn nơi nào để đi, Jun Woo đành tạm nương nhờ Thảo trong lúc chờ mọi chuyện được giải quyết.

Trong phim, vai diễn của Hoàng Hà là cô gái thông minh, chăm chỉ, đầy hoài bão và tiềm năng bay xa, song lại bị kìm hãm bởi hoàn cảnh khó khăn. Dễ thấy, đây là một kiểu nhân vật khá quen thuộc, không khác nhiều hình tượng nữ trong motif “Lọ Lem thời hiện đại”. Cách khắc họa ấy phần nào cho thấy sự an toàn, có phần thiếu sáng tạo. Dẫu vậy, nét giản dị và sự độc lập của Thảo đôi khi cũng mang đến sự cân bằng thú vị khi đặt cạnh Jun Woo - ngôi sao nổi tiếng nhưng đầy bất an.

Diễn xuất của Hoàng Hà đem lại cảm giác dễ chịu.

Cả hai rõ ràng có quá nhiều khác biệt, không chỉ ở ngôn ngữ, quốc tịch hay hoàn cảnh xuất thân - những điều ngay lập tức đập vào mắt khán giả, mà còn ở vị trí của mỗi người trên hành trình chinh phục ước mơ.

Nếu Thảo vẫn đang chật vật để trở thành một người pha chế hàng đầu, thì Jun Woo đã chạm tới điều mình mong muốn - một diễn viên được mọi người biết đến. Và ngược lại, trong khi ngôi sao Hàn Quốc hiện lên với đầy sự lo lắng, thì cô gái Việt Nam lại mang đến bầu không khí tích cực đến kỳ lạ - thứ dường như chỉ có ở một người đang tận hưởng hành trình của chính mình.

Diễn xuất của Hoàng Hà giúp khán giả tin vào sự chân thành của nhân vật. Cô thể hiện thuyết phục hình ảnh một người trẻ luôn cố gắng chinh phục điều mình mong muốn, vừa có phần dè dặt trước tương lai bất định. Dù không có nhiều phân đoạn cao trào, Hoàng Hà vẫn cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, duy trì được sự kết nối với khán giả và với hành trình của Jun Woo.

Sự chân thành ấy mở ra một khoảng trống vừa đủ để Jun Woo tác động đến cuộc đời Thảo, thúc đẩy cô gái Việt tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình; đồng thời cũng khiến ngôi sao người Hàn học cách trân trọng hơn những gì bản thân đã đạt được.

Nhưng chưa đủ ấn tượng

Thực chất, đến thời điểm hiện tại, Hoàng Hà đã phần nào chứng minh được bản thân là một diễn viên có thực lực. Kể từ khi chào sân màn bạc vào năm 2022, cô được trao khá nhiều cơ hội - từ dự án mang màu sắc kinh dị như Kẻ ăn hồn (2023), tác phẩm đậm yếu tố hài như Điều ước cuối cùng (2025), đến bộ phim truyền hình gây tiếng vang Chúng ta của 8 năm sau (2023) - và mỗi lần xuất hiện đều tạo được thiện cảm nhất định.

Dù vậy, hầu hết vai diễn của Hoàng Hà vẫn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ, đủ sức giúp cô trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều. Trong những tác phẩm nặng tính giải trí như Kẻ ăn hồn hay Điều ước cuối cùng, cô thể hiện tròn vai, với đài từ tốt và lối diễn tự nhiên. Tuy nhiên, Hoàng Hà vẫn chưa thật sự làm nổi bật tinh thần của từng thể loại - có lúc chưa đủ duyên dáng khi diễn vai hài, khi khác lại thiếu chút ám ảnh hay chất giật gân của dòng kinh dị - khiến phần trình diễn chỉ dừng ở mức an toàn.

Hoàng Hà trở thành cái tên quen mặt với khán giả trong những năm gần đây.

Còn đối với Chúng ta của 8 năm sau, Hoàng Hà thể hiện tròn trịa nhân vật Dương hồn nhiên, đáng yêu, hay ngại ngùng nhưng mạnh mẽ đúng thời điểm. Cô và bạn diễn Quốc Anh phần nào đem đến cảm giác rung động cho người xem, giúp bộ phim gây tiếng vang; bản thân Hoàng Hà cũng nhận được sự chú ý của khán giả. Đáng tiếc, vai diễn lại kết thúc tương đối sớm, khiến người xem có phần hụt hẫng. Song, bấy nhiêu cũng phần nào cho thấy năng lực của Hoàng Hà ở thể loại tình cảm/lãng mạn.

Quay trở lại với Tay anh giữ một vì sao, ban đầu dự án nhận được nhiều kỳ vọng khi có sự tham gia của dàn ê-kíp quốc tế đã khẳng định được tay nghề. Hoàng Hà được trao nhiều không gian để thể hiện, cũng như đảm nhận một vai diễn đúng sở trường. Tuy nhiên, bộ phim lại hụt hơi đầy tiếc nuối tại phòng vé; và phần thể hiện của nữ diễn viên - dù tạo được đôi chút thiện cảm - song lại khá mờ nhạt, không để lại quá nhiều ấn tượng về mặt cảm xúc.

Là một tác phẩm rom-com, Tay anh giữ một vì sao được đánh giá cao ở yếu tố hài hước, thậm chí đây còn là điểm mạnh nhất của phim. Tuy nhiên, chính Lee Kwang Soo - với sự hài hước bẩm sinh - mới là người dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt câu chuyện. Trong khi đó, Hoàng Hà lại tỏ ra khá mờ nhạt ở những phân đoạn này, thiếu sự tung hứng ăn ý với bạn diễn nam; bản thân cô cũng chưa thể hiện được nét duyên dáng cần có của thể loại.

Hơn nữa, giữa Hoàng Hà và Lee Kwang Soo chưa thực sự tạo được chemistry trong những cảnh tình cảm. Sự kết nối cảm xúc giữa họ chưa đủ tự nhiên, đôi lúc còn gượng gạo, khiến mạch tình cảm thiếu sức hút. Những phân đoạn được kỳ vọng mang lại cảm giác rung động hay ấm áp lại chỉ dừng ở mức dễ chịu, chưa thể chạm tới cảm xúc người xem.

Hoàng Hà và Lee Kwang Soo thiếu ăn ý.

Bên cạnh đó, vai diễn do Hoàng Hà đảm nhận được xây dựng theo khuôn mẫu quen thuộc, thiếu những sáng tạo cần thiết để tạo sự mới mẻ. Thảo cũng không có những cá tính hoặc điểm nhấn đủ thú vị để giữ chân khán giả. Vì vậy, hành trình của nhân vật dù có ý nghĩa, vẫn khó lòng khiến người xem cảm thấy tò mò, muốn đồng hành cùng.

Từ thời điểm là một trong hai “nàng thơ” trong Em và Trịnh (2022) đến hiện tại, Hoàng Hà đã đi một hành trình khá dài, tham gia không ít dự án. Và giờ đây, rõ ràng cô đã trở thành cái tên tương đối quen thuộc của phim Việt. Dù vậy, để vươn lên thành một diễn viên hạng A, có sức hút lớn, Hoàng Hà thực chất vẫn cần một màn trình diễn có sức nặng thật sự.

Song với những gì diễn ra ở Tay anh giữ một vì sao, có lẽ nữ diễn viên sẽ phải tiếp tục hành trình tìm kiếm điều đó ở một dự án khác trong tương lai.