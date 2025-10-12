B Ray đã đúng

Ở lượt đầu của live stage 2, bốn đội mang đến loạt tiết mục từ ballad lãng mạn đến hiphop sôi động. B Ray và Negav tạm dẫn đầu, trong khi đội của Robber và CONGB thất thế.

Sau phần mở màn tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu nhằm giới thiệu cá tính và năng lực của các nghệ sĩ tham gia, Anh trai “say hi” chính thức bước vào live stage 2. Tương tự các chương trình cùng NSX, đây mới là thời điểm cuộc chiến thực sự bắt đầu, khi có những màn loại thí sinh đầy khắc nghiệt.

Ở vòng này, 30 anh trai được chia thành 4 đội, do lần lượt Karik, Negav, buitruonglinh và B Ray dẫn dắt. Mỗi đội chia thành 2 nhóm nhỏ để thi đấu ở hai lượt trình diễn. Đội có tổng điểm bình chọn cao nhất sau hai lượt sẽ an toàn, trong khi 6 thí sinh có điểm cá nhân thấp nhất trong ba đội thua sẽ bị loại khỏi chương trình.

B Ray, BigDaddy khẳng định thực lực

Ở lượt thi mở màn của live stage 2, buitruonglinh giao quyền dẫn dắt các thành viên cho CONGB. Tiết mục Dẫu Có Đến Đâu của nhóm là một bản ballad mang màu sắc Hàn Quốc, với ca từ giàu hình ảnh, gợi nên không khí đặc trưng của nhạc phim. Theo concept, bốn thành viên xuất hiện trong hình tượng những người canh giữ thời gian.

Cấu trúc ballad của Dẫu có đến đâu được xây dựng theo hướng vốn được ưa chuộng trong những năm gần đây - đó là mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, thuần ballad, sau đó dần đẩy tiết tấu lên và đan cài thêm các đoạn rap melody. Cách xử lý này phần nào giúp ca khúc trở nên dễ tiếp cận hơn, mang lại cảm giác hiện đại và trẻ trung cho tổng thể.

Vương Bình, khi trở lại với thể loại sở trường, mang đến phần trình diễn tiến bộ rõ rệt so với các vòng live stage trước. Phần dàn dựng do anh đảm nhận cũng có nhiều chi tiết bè phối thú vị, giúp ca khúc thêm màu sắc.

Tuy nhiên, các thành viên còn lại chưa tạo được quá nhiều dấu ấn, do màu giọng ít phù hợp với chất ballad, trong khi sân khấu chưa khai thác được thế mạnh biểu diễn của từng người. Giai điệu ca khúc cũng không quá thú vị, ít tạo được ấn tượng về mặt cảm xúc - yếu tố vốn quan trọng của dòng nhạc này.

Đội B Ray với các thành viên mạnh về hiphop.

Trong khi đó, đội B Ray mang đến tiết mục Ba chìm bảy nổi, với sự tham gia của những quân bài rất mạnh về hiphop là BigDaddy, OgeNus và Jaysonlei. Đội hình cũng thay đổi hoàn toàn màu sắc bản demo, chuyển từ không khí đượm buồn sang hào hùng, với mong muốn thể hiện tinh thần vượt qua tổn thương để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đây là một quyết định không quá bất ngờ của B Ray, song nó vẫn cho thấy sự hiệu quả khi tôn lên thế mạnh của từng thành viên.

Tiết mục được xây dựng tương đối giống cypher hiphop, với phần beat liên tục thay đổi để phù hợp với phong cách của từng người. Phần mở đầu sử dụng đoạn dạo piano cùng autotune cho Jaysonlei, sau đó chuyển sang không khí hiphop đặc trưng để BigDaddy và B Ray thể hiện kỹ năng rap biến hoá, hay đẩy nhịp nhanh hơn để phù hợp với lối đi giai điệu của OgeNus. Là một đội hình giàu kinh nghiệm nhất chương trình, và cách xây dựng cũng chủ đích, nên màn biểu diễn đã khá trọn vẹn, đậm chất thi thố.

Tuy vậy, tổng thể ca đôi lúc tạo cảm giác rời rạc, thiếu sự liền mạch. Ba chìm bảy nổi không có hook hoặc điệp khúc đủ bắt tai để khán giả muốn nghe lại nhiều lần. Phần hát của B Ray chưa thật sự tốt. Nhóm đã nỗ lực truyền tải thông điệp qua lời bài hát, song ca từ lại có phần khuôn sáo, thiên về khẩu hiệu, nên đôi khi thiếu ấn tượng.

Quán quân Rap Việt thất thế

Đội Negav tiếp tục vòng thi với tiết mục Đa nghi. Phần trình diễn lấy cảm hứng từ tựa game Audition, với tạo hình các thành viên như những nhân vật bước ra từ thế giới ảo. Ca khúc được xây dựng theo phong cách Y2K, pha trộn hiphop và R&B đầu thập niên 2000.

Đội Negav xây dựng theo phong cách Y2K.

Thực chất, lựa chọn này ban đầu đã cho thấy sự hợp lý, khi giúp tiết mục mang không khí khác biệt rõ rệt so với các phần thi trước. Chưa kể, dù không có nhiều thành viên nổi bật, nhóm vẫn gây bất ngờ nhờ sự phối hợp ăn ý trong phần trình diễn. Cấu trúc ca khúc được xử lý mượt mà, với nhịp chuyển giữa hát và rap tự nhiên. Một điểm mạnh khác là bản phối đã tái hiện tương đối thành công không khí âm nhạc đầu những năm 2000, với giai điệu R&B đặc trưng, nhịp trống điện tử chắc, bass dội nhẹ, tạo nên tổng thể vừa sôi động vừa ngọt ngào.

Negav được trao nhiều không gian thể hiện, góp phần định hình màu sắc và năng lượng cho toàn bộ tiết mục. Ba thành viên còn lại cũng cho thấy nỗ lực để tạo nên tổng thể thống nhất của màu hiphop-R&B. Cody Nam Võ mang đến cách hát mềm mại, dễ chịu, Hải Nam nổi bật với năng lượng và nhịp rap chắc, còn Dillan Hoàng Phan cho thấy khả năng kiểm soát tiết tấu và chất giọng rõ ràng.

Cuối cùng, Like A horse của Sơn.K, Robber, Đỗ Nam Sơn và KHOI VU mang đến một tiết mục đầy mạnh mẽ, khi kết hợp Kpop Epic với những giai điệu hiphop hầm hố. Tạo hình kỵ sĩ với mái tóc vàng dài của các thành viên mang yếu tố futuristic, khá lạ mắt.

Tuy nhiên, dù ý tưởng và âm nhạc tương đối táo bạo, tiết mục vẫn chưa tạo được ấn tượng rõ rệt, có phần hụt hơi so với các nhóm khác. Khi mỗi thành viên đảm nhận một phần sáng tác riêng, ca khúc trở nên rời rạc, phần rap - hát - chuyển beat không mấy ăn nhập. Concept sân khấu nhiều tham vọng, nhưng vì dồn quá nhiều ý tưởng trong một tiết mục, tổng thể trở nên rối và thiếu điểm nhấn. Điều đó khiến khả năng của từng thành viên chưa được thể hiện trọn vẹn, không ai thật sự nổi bật.

Tiết mục của đội Robber.

Robber thử sức với một đoạn ballad solo, nhưng cách xử lý chưa thật sự mượt mà, đôi chỗ thiếu cảm xúc. Bù lại, cả nhóm vẫn ghi điểm nhờ năng lượng sân khấu tốt, giữ được tinh thần biểu diễn và sự sôi động xuyên suốt tiết mục.

Kết thúc lượt thi đầu tiên, đội B Ray và đội Negav tạm thời vươn lên dẫn đầu. Kết quả được khán giả đánh giá là xứng đáng, khi cả hai mang đến phần trình diễn trọn vẹn và thuyết phục hơn so với các đội còn lại. Tuy nhiên, cục diện vẫn tương đối khó đoán, bởi đội Robber và đội CONGB vẫn sở hữu những “quân bài” rất mạnh, đủ khả năng tạo bất ngờ ở lượt đấu thứ hai.