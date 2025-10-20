Bất ngờ về Liên Bỉnh Phát

Mới đây, Liên Bỉnh Phát gây bất ngờ khi chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế) tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. Anh vượt qua các đối thủ Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh, nhờ vai diễn trong Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương). Đây có thể xem là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất mà một diễn viên Việt từng đạt được.

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, bởi Kim Chung (phim truyền hình) là một trong những giải thưởng có sức ảnh hưởng lớn nhất giải trí Hoa ngữ. Những năm gần đây, Kim Chung dần cởi mở hơn với yếu tố quốc tế; trước Liên Bỉnh Phát, diễn viên Malaysia Lý Minh Thuận cũng từng được vinh danh tại giải thưởng này.

Trong thời khắc nhận giải, Liên Bỉnh Phát không khỏi bất ngờ trước thành tích mình đạt được. Anh chia sẻ: “Giây phút này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất biết ơn giải thưởng Kim Chung vì sự công nhận của BTC. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng hôm nay với tất cả khán giả đã yêu thích bộ phim. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn khán giả Việt Nam".

Trong Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh - một bác sĩ người Việt xuất thân nghèo khó, có mẹ là lao động nhập cư ở Đài Loan. Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Ninh quyết định sang Đài Loan hành nghề y trái phép, chủ yếu ở những khu lao động nhập cư. Trong quá trình làm việc, anh tình cờ gặp Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh) - một bác sĩ chính quy tại bệnh viện. Cả hai bị cuốn vào hàng loạt biến cố, dần bước sâu vào thế giới ngầm của những người lao động nhập cư lạc lối.

Diễn xuất của Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế. Tờ China Times ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”, trong khi Taiwan news nhận xét lối diễn cuốn hút và kỹ năng tự nhiên đã giúp anh ghi điểm với khán giả Đài Loan. Còn theo TVBS, Liên Bỉnh Phát thể hiện trọn vẹn cuộc đấu tranh sinh tồn và phẩm giá của nhân vật, đặc biệt là khả năng xử lý các cảnh quay y khoa mượt mà.

Theo GQ Taiwan, ban đầu đoàn làm phim đã casting nhiều diễn viên Việt Nam cho vai bác sĩ ngoại quốc Phạm Văn Ninh, nhưng đạo diễn chưa thấy ai phù hợp. Mãi đến khi tình cờ xem phim Song Lang (2018), ông mới chú ý đến Liên Bỉnh Phát. Vẻ ngoài có phần thô mộc cùng phong thái trầm lắng của anh được nhận định là rất gần với tinh thần nhân vật.

Liên Bỉnh Phát bắt đầu sự nghiệp diễn viên khá muộn. Năm 2018, ở tuổi 26, anh mới có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê. Tác phẩm nhận được phản hồi tích cực, giành nhiều giải thưởng; diễn xuất của Liên Bỉnh Phát được đánh giá là tiềm năng. Tuy vậy, những năm sau đó, sự nghiệp của nam diễn viên không có nhiều chuyển biến rõ rệt, khi các dự án anh tham gia nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Thay vào đó, Liên Bỉnh Phát được khán giả biết đến nhiều hơn qua các game show. Anh lần lượt tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và Running Man Vietnam ở nhiều mùa phát sóng. Cuối năm 2025, nam diễn viên trở lại rạp Việt với hai dự án mới: Quán Kỳ Nam do Leon Quang Lê đạo diễn và Bẫy tiền của Oscar Dương.

