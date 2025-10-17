Victoria Beckham gây thất vọng

Bộ phim tài liệu được kỳ vọng sẽ hé lộ những góc khuất chưa ai biết đến của Victoria Beckham. Thế nhưng, tất cả những gì xuất hiện chỉ là những hình ảnh hào nhoáng, thiếu cảm xúc.

“Victoria Beckham, biệt danh Posh Spice của Spice Girls - một trong những nhóm nhạc nữ ăn khách nhất lịch sử”.

“Đính hôn với ngôi sao bóng đá David Beckham, nhưng không phải kiểu vợ cầu thủ điển hình”.

“Nhiều ngôi sao chỉ dán tên lên đồ thời trang và tự gọi mình là nhà thiết kế. Victoria Beckham thì khác”.

Đó là những lời mở đầu đầy hứa hẹn trong bộ phim tài liệu về Victoria Beckham, ngôi sao nhạc pop một thời và cũng là tên tuổi đình đám làng mốt.

Nhiều năm qua, bao quanh Victoria luôn là những thứ đầy bóng bẩy và hào nhoáng; gần như không có những xước xát trong hình ảnh.

Vì lẽ đó, không ít người kỳ vọng bộ phim tài liệu mới đây của Netflix có thể hé mở phần nào những góc khuất trong đời sống và sự nghiệp của Victoria - nhất là khi trước đó hai năm, series về chồng cô, David Beckham, đã đưa ra ánh sáng nhiều sự thật thú vị, từ chuyện ngoại tình đến tấm thẻ đỏ ở World Cup 1998 khiến anh bị coi như tội đồ quốc gia.

Sự nghiệp nhiều thăng trầm của Victoria Beckham

Dưới sự chỉ đạo của Nadia Hallgren, bộ phim tái hiện hình ảnh Victoria từ lúc là một cô bé nhút nhát, bị bắt nạt ở trường học, đến khi trở thành một Posh Spice huyền thoại, rồi đi qua những thăng trầm trên con đường kinh doanh thời trang.

“Cô ta nghĩ mình là ai?” - đó là tiêu đề của tập đầu tiên, và cũng là câu hỏi mà Victoria tự dành cho bản thân trong suốt cuộc đời mình.

Máy quay mở đầu bằng một buổi sáng ở London, với chuỗi hình ảnh đối lập. Ở đó, Victoria Beckham xuất hiện với vẻ tự tin, bản lĩnh, song hành cùng ký ức của cô bé Victoria Adams nhút nhát ngày nào. Chỉ khi đứng trên sân khấu, Victoria Adams mới tìm thấy nơi mình thuộc về.

Năm 19 tuổi, Victoria thử giọng cho một ban nhạc nữ và trở thành một phần của Spice Girls.

Thành công toàn cầu của nhóm sau đó đưa cô lên hàng ngũ ngôi sao quốc tế, đồng thời mở ra câu chuyện tình với cầu thủ David Beckham. Hai người kết hôn, xây dựng gia đình bốn con và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới.

Mối quan hệ của vợ chồng Beckham nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Reuters.

Song, khi Spice Girls tan rã và hào quang âm nhạc không còn, Victoria phải đối diện nỗi lo mất bản sắc.

Cô có thời gian dài thử sức với sự nghiệp solo nhưng không mấy thành công, thậm chí thường xuyên nhận chỉ trích từ truyền thông. Nữ ca sĩ thừa nhận đó là một giai đoạn đầy hoang mang, và chính cảm giác “mất phương hướng” khiến cô bám víu vào hình ảnh của một nàng WAG (vợ cầu thủ) với vẻ ngoài xa hoa, nhằm giữ mình trong tâm điểm chú ý.

Việc chuyển đến Los Angeles năm 2007 đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống và công việc của Victoria Beckham. Cô gặp nhà thiết kế Roland Mouret - người khuyến khích Victoria xây dựng hướng đi nghiêm túc hơn trong thời trang, thay vì duy trì hình ảnh quen thuộc của giới giải trí.

Năm 2008, Victoria Beckham giới thiệu bộ sưu tập đầu tay gồm 10 thiết kế váy trong không gian nhỏ tại khách sạn, không truyền thông rầm rộ. Bộ sưu tập sau đó nhận phản hồi tích cực, mở đầu cho quá trình chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang.

Dù đang trên đà phát triển nhanh chóng, công ty Victoria Beckham bất ngờ lâm vào khó khăn tài chính nghiêm trọng giai đoạn 2015–2016. Thua lỗ hàng triệu bảng khiến thương hiệu đứng trước nguy cơ sụp đổ. David Beckham đã nhiều lần hỗ trợ tài chính, nhưng cũng phải thừa nhận không thể duy trì mãi.

Sự xuất hiện của nhà đầu tư David Belhassen cứu vãn tình hình. Sau khi rà soát, ông yêu cầu cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc toàn diện.

Tập cuối của loạt phim tập trung vào buổi trình diễn Xuân/Hè 2025, lần đầu thương hiệu Victoria Beckham góp mặt chính thức trong lịch trình Tuần lễ Thời trang Paris, sánh vai cùng những nhà mốt danh tiếng.

Victoria Beckham tại Tuần lễ Thời trang Paris. Ảnh: Reuters.

Bộ phim gây thất vọng

Dù nhận được nhiều sự chú ý, song ba tập phim kéo dài gần ba tiếng kể về cuộc đời của Victoria Beckham lại mang đến trải nghiệm đầy thất vọng.

Nếu như ở tác phẩm về chồng cô cách đây hai năm, David Beckham hiện lên với cả hai mặt tối và sáng - đem đến một câu chuyện đầy tính con người với những va vấp, sai lầm và trăn trở, thì Victoria lại hiện lên với vẻ hào nhoáng, đơn điệu, không khác nhiều cách cô gọt giũa hình ảnh bản thân đến mức tẻ nhạt suốt những năm qua.

Những góc khuất trong cuộc đời Victoria - vốn là điều khán giả quan tâm - lại được đề cập khá hời hợt. Mối quan hệ căng thẳng với các con, đặc biệt là Brooklyn, hầu như không được nhắc đến rõ ràng. Các vụ bê bối hay tin đồn ngoại tình trong quá khứ cũng bị lược bỏ khá nhiều hoặc cố tình lờ đi, khiến bức chân dung của Victoria hiện lên nhàm chán.

Bộ phim tạo cảm giác bị kiểm soát chặt chẽ để giữ cho hình ảnh Victoria luôn an toàn, sạch sẽ, đặc biệt là khi nữ ca sĩ và gia đình còn trực tiếp tham gia sản xuất. Vì thế, với những ai trông đợi vào một góc nhìn chân thật, nhiều khả năng sẽ cảm thấy thất vọng khi gần ba tiếng đồng hồ chỉ là lời kể của Victoria về bản thân và những thành tựu của chính mình.

Victoria có những cuộc phỏng vấn nhạt nhoà trong phim tài liệu về bản thân. Ảnh: Netflix.

Mạch phim cũng được xây dựng khá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và không mang lại cảm xúc rõ ràng. Các cuộc phỏng vấn được lặp lại với những câu chuyện tương tự nhau tạo cảm giác nhàm chán, dông dài khi xem.

Hơn nữa, thay vì tái hiện một hành trình trưởng thành hay những phút yếu lòng đáng nhớ, bộ phim lại sa vào việc thổi phồng những chi tiết nhỏ, khiến nhiều khoảnh khắc trở nên gượng gạo và xa rời thực tế. Những câu chuyện Victoria chia sẻ - vốn bình thường - lại được trình bày như những thử thách lớn lao. Điều đó khiến người xem có cảm giác Victoria chưa từng thực sự đối mặt với khó khăn nào đáng kể trên con đường đi đến thành công.

Bên cạnh đó, dù kể về một tên tuổi thành công trong cả hai lĩnh vực thời trang và âm nhạc, bộ phim lại không cho thấy rõ năng lực lãnh đạo hay dấu ấn cá nhân thực sự của Victoria. Cách cô được khắc họa thiếu sức thuyết phục. Phần lớn thời lượng bị lấp đầy bởi những lời bàn tán chung chung về các buổi trình diễn, thế giới thời trang và những câu chuyện bên lề không mang nhiều giá trị.

Hơn 30 năm sự nghiệp trải dài qua nhiều lĩnh vực, cùng việc là vợ của ngôi sao bóng đá có danh tiếng bậc nhất, Victoria Beckham rõ ràng là một nhân vật không thiếu những khía cạnh thú vị để khai thác. Thế nhưng, bởi sự cầu toàn đến mức nhàm chán, nữ doanh nhân đã mất đi cơ hội để hình ảnh của mình trở nên sinh động hơn trong mắt công chúng.