Tờ giấy trên vali của khách Trung Quốc mù chữ lần đầu đi máy bay

Bài đăng của người đàn ông Trung Quốc nhờ hành khách giúp mẹ vợ lớn tuổi, mù chữ trong chuyến bay đầu tiên khiến cộng đồng mạng xúc động.

Trong bài đăng ngày 28/2, Zhao Chen sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cho biết mẹ vợ đã ngoài 60 tuổi, mù chữ và không nói được tiếng phổ thông. Bà dự định bay một mình từ Tây An đến Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vào tối cùng ngày.

Do chuyến bay không cung cấp dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho người cao tuổi đi một mình, Zhao đã đăng bài trên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ của những hành khách đi cùng chuyến bay.

"Xin hãy giúp bà nếu bạn nhìn thấy bà", anh viết.

Tờ giấy ghi chú với đầy đủ thông tin hữu ích được anh Zhao dán chắc chắn vào vali của mẹ vợ. Ảnh: weixin.qq.com.

Ngoài bài đăng, Zhao còn dán một tờ giấy lớn lên vali của mẹ vợ, ghi rõ thông tin chuyến bay, tình trạng đặc biệt của bà, hướng dẫn cách hỗ trợ và lời cảm ơn gửi tới những người sẵn sàng giúp đỡ.

Tờ thông báo cũng cho biết đây là lần đầu người phụ nữ lớn tuổi đi máy bay, ghi rõ số điện thoại của người đến đón nằm trong túi của bà. Trong trường hợp khẩn cấp, người hỗ trợ có thể quét mã QR trên tấm thẻ đỏ bà đang đeo để liên hệ.

Chỉ trong 2 giờ, bài đăng của Zhao nhận về hơn một triệu lượt xem. Một sinh viên đại học 21 tuổi, họ Lôi, tình cờ thấy bài đăng và cũng có mặt trên cùng chuyến bay. Người này đã chủ động giúp đỡ bà trong suốt hành trình.

Khi người phụ nữ cảm thấy không khỏe trên máy bay, Lôi cùng các tiếp viên đã hỗ trợ chăm sóc. Sau khi hạ cánh, anh còn trực tiếp đưa bà đến gặp người tới đón là con trai bà. Nam sinh cũng từ chối lời đề nghị của Zhao muốn chi trả chi phí chuyến đi trở lại trường cho mình.

"Cảm ơn bạn đã giúp mẹ tôi. Lần sau tôi sẽ giúp cha mẹ bạn", Zhao viết.

Cụ bà được nam sinh họ Lôi và tiếp viên hàng không giúp đỡ trong hành trình. Ảnh: weixin.qq.com.

Zhao cho biết đã tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi suốt 11 năm qua. Việc này bắt đầu từ năm 2014, khi mẹ anh từng được một sinh viên tốt bụng giúp đỡ. Tấm thẻ đỏ mà mẹ vợ anh đeo cũng do chính Zhao thiết kế. Anh thường mang theo thẻ này mỗi khi ra ngoài tìm kiếm và hỗ trợ những người cao tuổi cần giúp đỡ.

Zhao thường giúp người cao tuổi bằng cách dẫn đường, mua vé, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và mang hành lý nặng. Anh cũng khởi xướng một chương trình khuyến khích mọi người hỗ trợ cha mẹ của nhau lúc cần thiết.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, nhiều người cho rằng sáng kiến này có ý nghĩa trong bối cảnh xã hội hiện nay.

"Nhiều người là con một và không sống cùng cha mẹ. Biết rằng chúng ta có thể đối xử với cha mẹ của nhau như cha mẹ mình khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn", một người bình luận.

Một người khác cho biết bản thân cũng tham gia chương trình của Zhao: "Mỗi khi thực hiện những chuyến đi dài, tôi thường chủ động giúp người cao tuổi mang hành lý và sắp xếp vé chuyển tuyến".