Tình trạng sức khỏe của Alex Ferguson

  Thứ tư, 27/5/2026 18:11 (GMT+7)
Sir Alex Ferguson buộc phải vắng mặt tại Lễ trao giải LMA Awards năm nay do vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sir Alex Ferguson đang trải qua quá trình phục hồi sức khỏe

HLV huyền thoại của Manchester United, ở tuổi 84, vừa trải qua ca phẫu thuật và hiện trong giai đoạn hồi phục tích cực tại bệnh viện.

Sự cố xảy ra đầy bất ngờ ngay trước thềm trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool tại Old Trafford hôm 3/5, thuộc vòng 35 Premier League. Sir Alex được đưa rời sân bằng xe cứu thương ngay trước khi trận đấu bắt đầu để nhập viện khẩn cấp.

Tại buổi lễ trao giải danh giá, Giám đốc Điều hành LMA, Richard Bevan, cũng xác nhận tình trạng hiện tại của Sir Alex. Ông cho biết chiến lược gia người Scotland đang có những tiến triển tốt sau sự cố mới nhất.

Nỗi lo lắng của người hâm mộ là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào tiền sử bệnh lý của chiến lược gia người Scotland. Vào tháng 5/2018, ông từng trải qua một cơn xuất huyết não nghiêm trọng và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Đáng chú ý, dù đang trên giường bệnh, Sir Alex vẫn gửi đi một thông điệp đầy trân trọng để ủng hộ Frank Lampard, người vừa được vinh danh là "Huấn luyện viên hay nhất năm" của LMA.

Những lời nhắn nhủ của ông được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, trang trọng đọc trước toàn thể quan khách, tạo nên một khoảnh khắc xúc động tại buổi lễ.

Dù từ giã nghiệp huấn luyện viên từ lâu, rõ ràng sức khỏe cũng như cuộc sống hiện tại của Sir Alex Ferguson vẫn được người hâm mộ Manchester United đặc biệt quan tâm.

Huy Trưởng

