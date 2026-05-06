Tình trạng sức khỏe của Sir Alex

Sức khỏe của HLV Sir Alex Ferguson thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông phải nhập viện cuối tuần qua.

Sir Alex không có dấu hiệu đáng ngại.

Sir Alex có mặt trên khán đài để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa MU và Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5 thì bất ngờ cảm thấy không khỏe. Ông đã được đưa đến cơ sở y tế hơn một giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Dù vậy, BBC cho biết động thái này được xác định mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn cho vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử “Quỷ đỏ”.

Theo truyền thông Anh, Sir Alex hiện tại được cho phép trở về nhà để tiếp tục theo dõi và hồi phục, cho thấy vấn đề sức khỏe không nghiêm trọng như lo sợ ban đầu.

Chia sẻ trên talkSPORT, cựu tiền đạo Michael Owen cho biết anh bất ngờ trước thông tin này. Owen tiết lộ rằng chỉ một ngày trước đó, anh còn có cuộc trò chuyện kéo dài tới 40 phút với Sir Alex và nhận thấy người thầy cũ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh như thường lệ.

“Tôi nói chuyện với ông ấy vào sáng hôm trước. Chúng tôi bàn về bóng đá, về đua ngựa và nhiều thứ khác. Sir Alex vẫn sắc sảo như mọi khi, không có dấu hiệu gì bất thường”, Owen chia sẻ.

Dù không còn giữ vai trò đại sứ tại MU, Sir Alex vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài Old Trafford để cổ vũ đội bóng ông từng dẫn dắt suốt hơn 26 năm. Sức khỏe của ông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là sau ca phẫu thuật xuất huyết não vào năm 2018.

Với những tín hiệu khả quan hiện tại, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể phần nào yên tâm về tình trạng sức khỏe của vị HLV người Scotland.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.