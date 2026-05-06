Chuyện tình Mbappe - Exposito sắp tan vỡ?

Chuyện đời tư của Kylian Mbappe đang trở thành tâm điểm chú ý tại Real Madrid, khi mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Ester Exposito liên tục bị truyền thông khai thác.

Mbappe vướng chỉ trích khi hẹn hò Exposito.

Trong bối cảnh tiền đạo người Pháp đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, chuyến đi nghỉ tại Cagliari (Italy) cùng bạn gái Exposito, thay vì có mặt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng Mbappe chưa thực sự tập trung tối đa cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Trong chương trình podcast “El Recreo” phát sóng trên RTVE, diễn viên Valeria Ros đưa ra nhận định gây chú ý về tương lai mối quan hệ này. Theo Ros, chuyện tình giữa hai người khởi đầu đầy cảm xúc nhưng có thể khó kéo dài lâu dài.

Cô cho rằng Mbappe đang “mù quáng vì yêu” và hoàn toàn bị cuốn theo sức hút của nữ diễn viên nổi tiếng.

Mbappe và Exposito trong chuyến nghỉ mát tại Italy.

“Mbappe dường như chỉ nghĩ về Ester và không còn quan tâm nhiều đến những thứ khác”, Ros nhận xét. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn là dự đoán khá bi quan của nữ diễn viên, khi cô cho rằng Exposito có thể là người chủ động kết thúc mối quan hệ trong thời gian ngắn.

Ros thậm chí còn đưa ra mốc thời gian cụ thể, cho rằng cặp đôi khó duy trì đến hết mùa hè và có thể “đường ai nấy đi” vào giữa tháng 8. Theo Ros, nếu điều đó xảy ra, Mbappe sẽ là người chịu tổn thương lớn về mặt tình cảm.

Thời gian gần đây, tài khoản của Exposito liên tiếp hứng chịu chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều CĐV cho rằng nữ diễn viên là nguyên nhân khiến Mbappe không còn tập trung vào bóng đá. Exposito đã phải tắt bình luận trên trang cá nhân vì vấn đề này.

Một chi tiết thú vị khác được tiết lộ là ở thời điểm mới gặp gỡ, Exposito thậm chí không biết Mbappe là ai do không quan tâm đến bóng đá. Chính sự khác biệt này được cho là yếu tố khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Không Mbappe, Real Madrid sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ phải giật mình nếu nhìn vào những con số và sự ảnh hưởng của Mbappe đến kết quá của cả tập thể Real Madrid trong mùa giải 2025/26.