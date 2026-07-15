Tình trạng nam diễn viên từng bị tẩy chay

Kim Soo Hyun vừa có hoạt động chính thức đầu tiên sau khoảng 16 tháng tạm dừng sự nghiệp. Anh xuất hiện tại Philippines với diện mạo có phần gầy gò.

Theo Chosun, Kim Soo Hyun vừa gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện sau 1 năm 4 tháng "ở ẩn" vì vướng lùm xùm. Nam diễn viên đã tạm dừng mọi hoạt động từ tháng 3 năm ngoái sau khi bị một kênh YouTube đưa ra những cáo buộc liên quan đến đời tư. Mới đây, hôm 14/7, diễn viên Vì sao đưa anh tới lên đường sang Philippines để thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang.

Kim Soo Hyun sau thời gian ở ẩn. Ảnh: Chosun.

Đây là lần đầu Kim Soo Hyun đứng trước máy quay kể từ sau lùm xùm đời tư nên nhận được nhiều sự chú ý. Phía thương hiệu thời trang tại Philippines chào đón nam diễn viên nồng nhiệt, thậm chí chủ tịch công ty còn đăng tải hình ảnh chụp cùng anh lên mạng xã hội.

Kim Soo Hyun được tặng một bó hoa lớn như lời chào mừng và nở nụ cười khi chào hỏi ê-kíp sản xuất. Tuy nhiên, ngoại hình gầy đi trông thấy của tài tử trở thành đề tài được quan tâm. Sau thời gian dài chịu áp lực từ những tin đồn và các cuộc tranh chấp pháp lý, diện mạo có phần gầy gò hiện tại của anh gây ra không ít bàn tán.

Việc Kim Soo Hyun trở lại với vai trò người mẫu quảng cáo cho một thương hiệu thời trang làm dấy lên suy đoán rằng anh đang chuẩn bị chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, Ban Hình sự Phúc thẩm 8-1 thuộc Tòa án quận Trung tâm Seoul đã mở phiên xem xét tạm giam đối với Kim Se Eui - người điều hành kênh YouTube đưa ra những cáo buộc về đời tư Kim Soo Hyun.

Hiện tại, Kim Se Eui đang bị tạm giam để chờ kết quả điều tra. Phía cơ quan điều tra được cho là đang hoàn tất việc làm rõ các tình tiết liên quan đến nghi vấn Kim Se Eui gây sức ép đối với phía Kim Soo Hyun và có thể sớm chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.

Kim Se Eui hiện bị cáo buộc phát tán trên YouTube và các nền tảng khác những thông tin sai lệch, cho rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, hay việc Kim Sae Ron tự tử xuất phát từ áp lực đòi trả nợ từ phía nam diễn viên và công ty quản lý của anh.

Vụ ồn ào này kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp Kim Soo Hyun.