Tính năng quen thuộc trên Tesla giờ đã có ở xe điện Volvo

Tính năng Plug & Charge cho phép người dùng xe điện Volvo bắt đầu phiên sạc ngay khi cắm súng sạc vào xe, không cần quẹt thẻ hay thao tác qua ứng dụng.

Theo Motor1, Volvo vừa hoàn thành bổ sung tính năng Plug & Charge cho xe điện Volvo EX90, dự kiến cũng trang bị cho SUV điện Volvo EX60 khi mẫu xe điện này ra mắt vào cuối năm nay.

Plug & Charge là tính năng tự động kích hoạt thanh toán cho một phiên sạc ngay khi người dùng kết nối xe với súng sạc. Nếu không có tính năng này, các chủ xe điện thường cần phải kích hoạt phiên sạc bằng cách quẹt thẻ tín dụng trên trụ sạc, hoặc mở ứng dụng của trạm sạc đó trên thiết bị di động để thao tác.

Các trạm sạc Tesla Supercharger không có màn hình hay phương thức chấp nhận thanh toán trực tiếp. Do vậy, tính năng Plug & Charge là trang bị mặc định đã có từ lâu trên ôtô điện Tesla.

Volvo EX60 sẽ có thể sử dụng các trạm Supercharger dễ dàng do được trang bị cổng sạc chuẩn NACS. Tuy nhiên, các trạm V3 của Tesla không thể cung cấp công suất sạc tối đa 370 kW mà SUV điện EX60 có thể tiếp nhận.

Trước đó, một kỹ sư của Volvo đã chia sẻ với Motor1 rằng người dùng chỉ nên kỳ vọng công suất sạc tối đa 120 kW trên một bộ sạc 400 V, do chiếc xe cần vận hành bộ biến tần phía sau để chuyển đổi dòng điện lên mức 800 V.

Khả năng sạc 150 kW trên trạm Tesla Supercharger sẽ được cập nhật sau. Volvo EX90 cũng có thể sử dụng các bộ sạc của Tesla, thông qua một bộ chuyển đổi từ CCS sang NACS.

Ngoài các trạm Tesla Supercharger, tính năng Plug & Charge của Volvo cũng sẽ khả dụng tại các địa điểm của Ionna ở Mỹ, nơi hiện có các trụ sạc 400 kW có thể sạc lại 10-80% dung lượng pin Volvo EX60 trong 16 phút.

Hệ thống Google Automotive tích hợp sẵn cùng với ứng dụng Volvo Cars App sẽ cho phép tìm kiếm các trạm sạc này, đồng thời thiết lập lộ trình đưa người dùng đến địa chỉ phù hợp.