Volvo đối mặt áp lực thuế quan và cạnh tranh giá tại Mỹ nhưng vẫn kiên định chiến lược định vị cao cấp, chấp nhận đánh đổi sản lượng để bảo vệ biên lợi nhuận.

Theo Reuters, Volvo sẽ tiếp tục duy trì chiến lược định giá cao cấp, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ thuế quan tại Mỹ, biến động thị trường và cạnh tranh về giá.

Volvo chịu ảnh hưởng nặng khi mất khoản ưu đãi thuế

Hãng xe này thừa nhận đã đánh giá thấp tác động từ việc Mỹ bãi bỏ các khoản trợ cấp xe điện. Tuy nhiên, các biện pháp tiết giảm chi phí đã phần nào giúp hãng hạn chế mức sụt giảm lợi nhuận trong quý I/2026, trong bối cảnh bị kẹp giữa áp lực giá bán và chi phí thuế.

Sau khi mất khoản ưu đãi thuế tại Mỹ, doanh số của hãng tại Mỹ đã giảm mạnh 32% trong quý I/2026. Mặc dù nhu cầu tại châu Âu vẫn ổn định, thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại bỏ khoản tín dụng thuế dành cho EV vào cuối tháng 9/2025, nhằm mang đến sự công bằng trong việc phân phối xe xăng và xe điện. CEO Hakan Samuelsson cho biết điều này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với thương hiệu, bởi các mẫu PHEV - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số tại Mỹ trước đây - cũng được hưởng ưu đãi này.

Cụ thể, doanh số các mẫu xe PHEV của Volvo tại Mỹ giảm tới 49% trong quý I/2026, trong khi doanh số xe thuần điện đã giảm 14%. Áp lực về giá cũng gia tăng khi các đối thủ có nhà máy sản xuất ngay tại Mỹ linh hoạt hơn về chi phí. Tuy nhiên, Giám đốc Thương mại Erik Severinson khẳng định hãng vẫn tự tin giữ vững định vị cao cấp, dù điều này có thể khiến sản lượng bán ra bị ảnh hưởng.

Volvo lên kế hoạch lắp ráp xe tại Mỹ

Ngoài mẫu xe điện EX90, Volvo chủ yếu nhập khẩu xe từ châu Âu sang Mỹ. Tuy nhiên, hãng có kế hoạch bắt đầu sản xuất XC60 tại nhà máy ở bang South Carolina vào cuối năm nay, trước khi bổ sung thêm biến thể PHEV vào cuối thập kỷ.

Trong quý I/2026, lợi nhuận hoạt động của Volvo giảm 16% xuống còn 1,6 tỷ kronor Thụy Điển (hơn 171,6 triệu USD ), trong khi doanh số giảm 11%. Dù vậy, các nhà phân tích nhận định chương trình cắt giảm chi phí trị giá 18 tỷ kronor ( 1,93 tỷ USD ) triển khai từ năm ngoái đã giúp mức sụt giảm lợi nhuận thấp hơn dự báo.

Volvo cũng cảnh báo lợi nhuận quý II/2026 sẽ tiếp tục chịu áp lực khi hãng đẩy mạnh sản xuất mẫu xe điện mới EX60, với tăng trưởng được kỳ vọng sẽ cải thiện trong nửa cuối năm. Cổ phiếu của Volvo đã đảo chiều từ mức tăng 1% trước đó, giảm 2,4% vào giữa phiên giao dịch.