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Thể thao World Cup 2026

Tình huống khiến Alisson hứng trọn chỉ trích từ quê nhà

  • Chủ nhật, 14/6/2026 08:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bình luận viên huyền thoại Galvao Bueno không hài lòng với pha xử lý của Alisson Becker trong bàn thua trước Morocco ở trận ra quân bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

Tình huống lao ra không hiệu quả của Alisson.

Brazil bước vào trận mở màn World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng xanh bất ngờ bị Morocco chọc thủng lưới ở phút 20 sau một tình huống phản công sắc bén.

Từ đường chọc khe của Brahim Diaz, tiền đạo Saibari băng xuống đối mặt Alisson Becker. Thủ môn thuộc biên chế Liverpool lao ra khỏi khung thành nhưng không đủ quyết đoán để áp sát đối phương. Anh cũng không lùi về kịp khi Saibari thực hiện cú lốp bóng tinh tế, đưa Morocco vươn lên dẫn trước.

Tình huống này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các phương tiện truyền thông Brazil. Trong lúc bình luận trực tiếp trên kênh SBT, Galvao Bueno liên tục hô lớn: “Ra đi Alisson, ra đi Alisson!”.

Sau khi xem lại pha bóng, giọng bình luận kỳ cựu của bóng đá Brazil cho rằng Alisson đã đưa ra quyết định sai lầm.

“Nếu đã lao ra như thế thì nên lao ra dứt khoát. Còn nếu chỉ đứng cách tiền đạo khoảng một mét rưỡi thì tốt hơn hết hãy ở trong khung thành”, Galvao nhận xét.

Đây không phải lần đầu Alisson trở thành tâm điểm tranh cãi tại một giải đấu lớn. Dù được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, người gác đền sinh năm 1992 vẫn thường xuyên bị soi xét ở các tình huống đối mặt hoặc ra vào thiếu quyết đoán.

Trong khi nhiều người hâm mộ đồng tình với quan điểm của Galvao Bueno, một số ý kiến khác cho rằng Alisson rơi vào thế khó khi hàng thủ Brazil để lộ khoảng trống quá lớn phía sau.

Dù vậy, phát biểu của Galvao tiếp tục thu hút sự chú ý bởi ông là một trong những tiếng nói có sức ảnh hưởng nhất của bóng đá Brazil. Với Alisson, màn trình diễn ở những trận đấu tiếp theo sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất trước các chỉ trích đang xuất hiện sau ngày ra quân trên đất Bắc Mỹ.

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Đào Trần

Alisson Alisson Becker Morocco Brazil bàn thua Galvao Bueno

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