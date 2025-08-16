Tình cũ của Leonardo DiCaprio kết hôn

Nina Agdal và Logan Paul tổ chức đám cưới với sự góp mặt của gia đình và bạn bè tại Italy. Cặp đôi thêm phần hạnh phúc khi con gái đầu lòng góp mặt trong buổi lễ.

Theo People, Nina Agdal và Logan Paul chính thức về chung một nhà với đám cưới lãng mạn được tổ chức bên cạnh hồ Como, Italy. Thông qua chức năng story, Jake Paul - cậu em trai chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi cặp đôi đọc lời thề nguyện. "Tôi thực sự đã khóc", Jake Paul chú thích.

Dựa vào các đoạn clip cho thấy lễ cưới diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, khách mời chủ yếu là gia đình và bạn bè thân thiết. Theo đó, YouTuber kiêm đô vật WWE mặc áo vest trắng phối cùng quần âu đen và thắt nơ cùng màu. Trong khi đó, người mẫu gốc Đan Mạch diện váy cưới corset ren cúp ngực.

Nina Agdal và Logan Paul tổ chức lễ cưới tại Italy. Ảnh: @jakepaul.

Trước đám cưới, Nina Agdal và Logan Paul đã ăn mừng sự kiện bằng chuyến nghỉ dưỡng tại Villa d'Este, Cernobbio, Italy. Cặp đôi được bắt gặp tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak, bơi cùng nhau.

Việc tổ chức lễ cưới tại Italy có ý nghĩa đặc biệt bởi đây chính là nơi họ đính hôn hai năm trước. Tháng 7/2023, Nina Agdal và Logan Paul đăng tải bốn bức ảnh kèm thông báo: "Đã đính hôn với người bạn thân nhất của tôi". Được biết, cả hai trải qua một năm hẹn hò trước khi quyết định lập gia đình.

Tháng 9/2024, Nina Agdal và Logan Paul vui mừng chào đón con gái đầu lòng. Trong bài viết chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, cặp đôi viết: "Esmé Agdal Paul đã tham gia cuộc trò chuyện".

Hồi tháng 3, Logan Paul chia sẻ với People về chuyện làm cha mẹ: "Tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của bản thân. Điều đó khiến tôi bớt ích kỷ hơn. Trước Nina, tôi là số một trong cuộc đời mình. Với Esmé, tôi đã tụt xuống hai bậc thang ưu tiên. Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn là tâm điểm chú ý nữa. Tôi sẵn sàng hy sinh vì những người phụ nữ này”.

Tiếp lời, Nina Agdal nói: "Thực ra, anh ấy có nhiều động lực hơn. Anh ấy làm việc chăm chỉ, muốn trở thành tấm gương tốt để con bé noi theo. Đồng thời, anh ấy quyết tâm theo đuổi những ước mơ lớn lao hơn".

Nina Agdal sinh năm 1992, nổi tiếng trong làng mẫu nội y. Cô từng được chí ý khi trải qua mối tình với tài tử Leonardo DiCaprio vào năm 2016.