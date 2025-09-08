Tin vui với người chưa kịp nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9

Sau ngày 2/9, một số địa phương tiếp tục bổ sung các đợt phát quà tiền mặt. Một số xã, phường tại Hà Nội cũng phân bổ phần quà 100.000 đồng này về tận cửa chung cư cho người dân.

Sau ngày 2/9, một số địa phương tiếp tục bổ sung các đợt phát quà tiền mặt trực tiếp, dự kiến chậm nhất ngày 15/9 tất cả người dân sẽ được nhận quà. Ảnh: Việt Hà.

Ngày 8/9, Ban quản lý một chung cư tại phường Hoàng Mai, Hà Nội đã ra thông báo mời các hộ gia đình chưa nhận quà tiền mặt 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 xuống văn phòng để làm thủ tục nhận quà. Trước đó, danh sách cư dân đã được tổng hợp gửi về Ban quản lý theo yêu cầu của cơ quan công an khu vực.

Danh sách nhận quà đợt này là các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại khu vực nhưng chưa nhận quà tiền mặt qua dịch vụ An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, trong các đợt phân phối quà tiền mặt trước đó của phường Hoàng Mai, các cá nhân, hộ gia đình này cũng chưa đến nhận. Do đó, đến nay, cơ quan quản lý đã quyết định phân bổ trực tiếp phần quà này về tận cửa chung cư để người dân kịp thời nhận quà.

Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tặng quà 100.000 đồng tiền mặt phải hoàn thành trước ngày 2/9; trường hợp lý do khách quan, người dân sẽ được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 13578 của Bộ Tài chính, việc tặng quà 2/9 được triển khai thống nhất trên toàn quốc theo hộ gia đình. Người dân có thể lựa chọn một trong 2 hình thức, bao gồm: Nhận chuyển khoản qua tài khoản An sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID; nhận trực tiếp tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Thực tế tại nhiều tỉnh, thành, tổ dân phố hoặc trưởng ấp đã chủ động thông báo cụ thể thời gian, địa điểm chi trả cho người dân. Một số địa phương còn tổ chức phát tiền xuyên kỳ nghỉ lễ hoặc bổ sung thêm các đợt chi trả sau lễ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.

Khi đến nhận tiền mặt, người dân cần mang theo căn cước công dân hoặc VNeID để đối chiếu thông tin. Nhờ vậy, quy trình vừa nhanh gọn vừa hạn chế sai sót trong khâu phát quà.

Bên cạnh đó, không ít người lựa chọn đăng ký nhận quà qua VNeID để tránh phải chờ đợi. Đến nay, nhiều người phản ánh chưa nhận được quà dù đã tích hợp VNeID và cho biết sẽ chờ đến 15/9.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc chi trả quà tặng được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Trường hợp đặc biệt, người dân có thể nhận sau mốc này nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Đến 17h ngày 2/9, Kho bạc Nhà nước công bố 100% xã, phường trên phạm vi cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí để tổ chức chi trả, với tổng số tiền quà là 10.700 tỷ đồng . Đây là nguồn lực lớn được Nhà nước bố trí, nhằm bảo đảm toàn thể người dân đều được nhận món quà tượng trưng nhưng đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Độc lập.