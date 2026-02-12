Tin nhắn cuối đời của Jung Eun Woo

Trước khi qua đời, Jung Eun Woo từng tâm sự với bạn thân về việc bị một người anh em thân thiết lâu năm chơi xấu, "đâm sau lưng".

Theo tờ Chosun, thông tin nam diễn viên Jung Eun Woo (tên thật Jung Dong Jin) qua đời ở tuổi 40 gây xôn xao giới giải trí Hàn Quốc. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt đăng tải bài viết bày tỏ tiếc thương, tưởng nhớ ngôi sao Cô dâu mặt trời.

Hôm 11/2, nhà thiết kế Hwang Young Rong - bạn thân Jung Eun Woo - gây chú ý khi đăng ảnh của cố diễn viên lên mạng xã hội, kèm chú thích: "Lẽ ra mình nên nghe điện thoại của cậu. Thật sự là mình không hề biết. Xin lỗi cậu rất rất nhiều". Cô chia sẻ thêm: "Đáng lẽ mình nên quan tâm cậu nhiều hơn. Xin lỗi nhiều lắm và thật lòng cảm ơn cậu. Nhất định mình sẽ giữ lời hứa. Cậu ra đi bình an nhé".

Jung Eun Woo qua đời ở tuổi 40. Ảnh: IGNV.

Hwang Young Rong cũng công khai những đoạn tin nhắn với Jung Eun Woo trước khi anh qua đời. Trong đoạn chat, Jung Eun Woo thể hiện tâm trạng không vui, chất chứa nhiều tâm sự. Anh tâm sự về việc bị một người từng coi là anh em thân thiết hơn 10 năm "đâm sau lưng".

"Trên đời này nhiều kẻ hay khoác lác và lừa đảo thật. Mình đúng là đồ ngốc ở đài truyền hình... Bị họ làm tổn thương, mình đã cố tìm kiếm sự an ủi từ những người tiếp cận mình. Thật bẩn thỉu, không hiểu sao họ lại sống như vậy", nam diễn viên viết.

Ở tin nhắn khác, anh chia sẻ: "Nhưng mình vẫn muốn thử tin thêm lần nữa. Thắng thua chỉ là điểm số hồi còn đi học, còn chịu đựng được đến cùng mới là chiến thắng thật sự".

Trước đó, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Jung Eun Woo vào hôm 6/2 cũng thu hút nhiều bàn luận. Anh chia sẻ hình ảnh vầng trăng máu, kèm chú thích ẩn ý: "Dù có bám víu hay treo lơ lửng thì rốt cuộc cũng chỉ là đang rơi rụng dần thôi…".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jung Eun Woo đã đột ngột qua đời vào ngày 11/2, hưởng dương 40 tuổi. Nguyên nhân cái chết của diễn viên chưa được công bố. Lễ đưa tang Jung Eun Woo sẽ diễn ra vào 12h ngày 13/2.