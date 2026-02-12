Trường Giang có mạo hiểm khi bắt tay với Jack?

Khi "Nhà ba tôi một phòng" được công bố, sự chú ý ban đầu tập trung vào những yếu tố như phim của Trường Giang, thể loại hài - gia đình và phát hành vào thời điểm Tết 2026.

Rồi một chi tiết khác xuất hiện: Jack sẽ hát nhạc phim.

Jack vẫn là một trong những ca sĩ có sức hút thương mại lớn nhất V-pop hiện nay, đồng thời cũng là một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất. Lượng nghe và lượt xem của anh trên các nền tảng số thuộc nhóm cao nhất thị trường. Nhưng những ồn ào cá nhân, cả mới lẫn cũ cũng khiến hình ảnh bị chia rẽ mạnh trước công chúng.

Với Trường Giang, việc gắn một bộ phim Tết mang tính gia đình với một nghệ sĩ gây tranh cãi đặt ra câu hỏi cốt lõi: khi nào sức hút ngôi sao lớn hơn rủi ro hình ảnh?

Jack sáng tác và hát nhạc phim của Trường Giang.

Nhạc phim là động cơ marketing

Trong điện ảnh đương đại, nhạc phim không chỉ là phần minh họa cảm xúc. Nó là một phần của khâu marketing. Trên thế giới, các hãng phim từ lâu đã xem soundtrack như một chiến dịch quảng bá song song. My Heart Will Go On giúp kéo dài vòng đời của Titanic. Shallow biến A Star Is Born thành hiện tượng văn hóa vượt khỏi phòng chiếu. Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, nhạc phim thường đạt hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến, hoạt động như một quảng cáo lặp lại liên tục.

Việt Nam vận hành cũng theo logic tương tự. Những mùa Tết gần đây cho thấy các ca khúc nhạc phim do ca sĩ nổi tiếng thể hiện có thể đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Trong môi trường thuật toán, âm nhạc thậm chí lan truyền nhanh hơn cả trailer. Một bài hát viral có thể đưa tên bộ phim vào dòng chảy thảo luận trước cả khi khán giả biết nội dung.

Ở trường hợp Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, về mặt thương mại thuần túy, Jack mang lại một điều thấy rõ: đó là sự thảo luận ngay lập tức. Bởi vì các sản phẩm âm nhạc của Jack thường thu hút hàng chục triệu lượt xem nghe. Với Nhà ba tôi một phòng, sự góp mặt này đồng nghĩa như một kênh quảng bá song song. Và trong một mùa Tết cạnh tranh đông đúc, sự hiện diện ấy có giá trị.

Nhưng khả năng lan tỏa cũng luôn đi kèm rủi ro.

Rủi ro không phải không có

Trong marketing, có khái niệm “brand contagion”, tức sự lây nhiễm cảm xúc từ cá nhân sang sản phẩm. Khi công chúng có quan điểm mạnh về một người nổi tiếng, những cảm xúc đó thường chuyển sang dự án liên quan.

Trường hợp của Jack là một ví dụ điển hình của sự phân cực. Lượng người hâm mộ trung thành vẫn lớn. Nhưng sự hoài nghi, thậm chí tẩy chay cũng tồn tại rõ rệt trong một bộ phận khán giả.

Trường Giang gây tranh luận khi mời Jack sáng tác và hát nhạc phim.

Với Trường Giang, người gần đây xây dựng hình ảnh gắn với tính gia đình và sự gần gũi, đây là điểm nhạy cảm. Phim Tết của anh hướng tới khán giả nhiều thế hệ: cha mẹ, con cái, ông bà. Bất kỳ yếu tố nào làm suy giảm cảm giác “an toàn” đúng ra đều cần được cân nhắc trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Trong môi trường cạnh tranh cao, chỉ cần một bộ phận nhỏ khán giả cảm thấy không thoải mái, quyết định lựa chọn có thể thay đổi. Khi có nhiều phim cùng ra rạp, khán giả đương nhiên cũng có nhiều lựa chọn hơn. Họ có quyền không chọn Nhà ba tôi một phòng.

Còn từ góc độ chiến lược, quyết định này có thể phản ánh sự tự tin của Trường Giang vào tác phẩm của mình. Nam nghệ sĩ có lẽ tin phim của mình nhẹ nhàng, cảm xúc, dễ tiếp cận. Và Jack không phải nền móng của phim, ca khúc của nam ca sĩ chỉ là “bộ khuếch đại” hay một sự góp mặt.

Nếu bộ phim tạo được đà trong 48 giờ đầu, nhạc phim sẽ trở thành lợi thế bổ sung. Khi doanh thu mở màn mạnh, tranh cãi về hình ảnh thường bị lu mờ bởi hiệu suất thương mại.

Thực tế trên thế giới, các hãng phim nhiều lần hợp tác với nghệ sĩ gây tranh cãi nhưng vẫn có sức hút thương mại mạnh. Trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng khán giả trung thành vẫn ổn định, thị trường thường chấp nhận sự đánh đổi giữa danh tiếng và quy mô.

Ở Hàn Quốc, không ít ca sĩ vướng ồn ào đã trở lại qua nhạc phim trước khi hoàn toàn khôi phục hình ảnh công chúng bởi nhạc phim là cách xuất hiện gián tiếp, ít rủi ro hơn so với vai diễn chính. Điểm chung của những trường hợp này là một tính toán: tranh cãi có thể chấp nhận được nếu không làm suy giảm doanh thu mở màn.

Cuộc đấu phim Tết 2026 dù chưa chính thức diễn ra nhưng được cho là khá căng thẳng và khó đoán. 4 phim cùng ra rạp ngày mùng Một Tết. Trong đó, Trấn Thành với Thỏ ơi tiếp tục là một đối thủ đáng gờm. Nhưng Trường Giang cũng là một biến số khó đoán với Nhà ba tôi một phòng. Mùi Phở và Báu vật trời cho cũng góp phần vào sự sôi động và đều đang đẩy mạnh truyền thông.