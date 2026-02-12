Trấn Thành năn nỉ khán giả đi xem phim

Đạo diễn "Thỏ ơi" năn nỉ một dân mạng mua vé xem phim khi người này tuyên bố không muốn thưởng thức tác phẩm.

Sáng 12/2, Trấn Thành có bài đăng trên trang cá nhân, bày tỏ niềm vui và háo hức khi bộ phim Thỏ ơi của anh sắp công chiếu. Đạo diễn kêu gọi người hâm mộ mua vé, đồng thời tiết lộ tính đến sáng cùng ngày, tác phẩm đã dắt túi hơn 1 tỷ đồng từ việc bán vé sớm.

"Mẹ thương mẹ độ sáng nay bán được 1,1 tỷ rồi. Tối nay ra mắt phim mọi người ơi", Trấn Thành viết.

Trấn Thành cùng dàn cast háo hức chuẩn bị cho buổi ra mắt phim. Ảnh: FBNV.

Theo đó, Thỏ ơi sẽ có suất chiếu đặc biệt cho truyền thông, báo giới tại TP.HCM vào tối 12/2. Cha đẻ Thỏ ơi tiết lộ đã chuẩn bị một lễ ra mắt với dàn diễn viên thú vị để "thết đãi" khán giả.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ háo hức chờ đón tác phẩm ra rạp. Song, cũng có một số ý kiến trái chiều xoay quanh cách quảng bá phim của Trấn Thành. Khi một tài khoản bình luận "Có Pháo là hết muốn đi coi", đạo diễn phản hồi: "Sao hay vậy quá. Coi đi hay lắm. Năn nỉ đó! Hay làm nũng quá".

Màn đáp trả hài hước của "đạo diễn nghìn tỷ" thu hút sự chú ý. Phản ứng tích cực của Trấn Thành trước ý kiến trái chiều khiến dân mạng thích thú.

Những ngày qua, nam nghệ sĩ cùng ê-kíp tích cực quảng bá cho dự án Thỏ ơi. Khác với các dự án trước đó, phim Tết năm nay của Trấn Thành thời gian đầu khá im hơi lặng tiếng, gần tới thời điểm ra mắt mới tung các thông tin về dàn diễn viên và trailer.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy bộ phim sẽ đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Song, Thỏ ơi gây nghi ngại về chất lượng diễn xuất, khi trừ Trấn Thành là diễn viên chuyên nghiệp, những cái tên khác như Lyly, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Pháo... đều là những gương mặt mới trên màn ảnh rộng.

Ngoài ra, Trấn Thành cũng không dễ "hốt bạc" mùa Tết này khi có tới 3 phim Việt khác cùng công chiếu, gồm Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở và Báu vật trời cho. Kết quả cuộc đua phòng vé vẫn là một ẩn số khó đoán, dù giới quan sát cho rằng khả năng thắng vẫn nghiêng về phim Trấn Thành.

Ở giai đoạn nhập cuộc, thường là trong tuần mở màn, độ nhận diện và lượng suất chiếu ban đầu là những yếu tố quyết định doanh thu. Bước sang giai đoạn tiếp theo, chất lượng phim cùng độ thảo luận của khán giả ảnh hưởng mạnh tới khả năng bán vé của tác phẩm.

