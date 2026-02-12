HYPE phải trả 25,5 tỷ won cho Min Hee Jin

Cuộc chiến pháp lý kéo dài 1 năm 6 tháng giữa HYBE và cựu CEO ADOR Min Hee Jin đã đi tới hồi kết, khi tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho Min Hee Jin.

Theo Nate, sáng 12/2, Tòa án Trung tâm Seoul đưa ra phán quyết HYBE phải thanh toán cho Min Hae Jin số tiền mua cổ phần khoảng 25,5 tỷ won.

Hội đồng xét xử cho rằng đối với các cáo buộc mà HYBE đưa ra về việc bà Min “âm mưu chiếm quyền kiểm soát công ty” hay “lôi kéo, cướp NewJeans” chưa đủ để kết luận là hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, hoặc hành vi bội tín đến mức có thể lập tức chấm dứt hợp đồng cổ đông.

Theo đó, hiệu lực của put option (quyền yêu cầu mua cổ phần) mà bà Min thực hiện vào tháng 11/2024 được công nhận toàn bộ. Hội đồng xét xử cũng chấp nhận lập luận của bà Min về “tính hiệu lực của hợp đồng cổ đông”, vốn là điểm mấu chốt của vụ kiện lần này.

HYPE phải thanh toán 25,5 tỷ won cho Min Hee Jin. Ảnh: WireImage.

Trước đó, HYBE cho rằng hợp đồng đã bị chấm dứt từ tháng 7/2024. Tuy nhiên, tòa án nhận định rằng chỉ với các bằng chứng như nội dung hội thoại KakaoTalk do HYBE đưa ra thì chưa đủ để chứng minh tính chính đáng của việc chấm dứt hợp đồng.

“Việc tìm kiếm phương án độc lập về quyền quản lý là có thật, nhưng chưa đạt tới mức độ thực sự triển khai và gây ra thiệt hại cụ thể cho công ty, nên chưa thể xem là hành vi bội tín”, tòa nhấn mạnh. Đặc biệt, tòa cho rằng chỉ dựa trên đánh giá chủ quan về việc “mối quan hệ tin cậy đã bị phá vỡ” thì không thể làm mất hiệu lực của một hợp đồng đã được quy định rõ ràng bằng văn bản.

Theo Nate, phán quyết lần này của tòa án dự kiến sẽ là một đòn giáng mạnh vào HYBE. Trên hết, phán quyết này được cho là sẽ có ảnh hưởng mang tính quyết định tới tranh chấp hợp đồng độc quyền đang diễn ra giữa các thành viên NewJeans và HYBE. Khi tòa án đánh giá hành vi của bà Min là không vi phạm hợp đồng, lập luận của các thành viên NewJeans về việc “bị đối xử bất công và phân biệt đối xử với Min Hee Jin” nhiều khả năng sẽ được củng cố thêm.