Lý do 'Bạch Tuyết' gây lỗ 170 triệu USD

Bộ phim gây tranh cãi nhất lịch sử Disney có cái kết buồn khi tạo ra khoản lỗ khổng lồ cho nhà Chuột, lên tới khoảng 170 triệu USD.

Theo Forbes, bản live-action Snow White (Bạch Tuyết) ra năm 2025 có tổng chi phí sản xuất lên tới 336,5 triệu USD . Con số khổng lồ này vượt xa những dự án điện ảnh thông thường tại Hollywood, thậm chí có thể liệt vào hàng những phim đắt đỏ bậc nhất lịch sử.

Disney 'lỗ chổng vó'

Dù được nhà Chuột đầu tư mạnh tay, Snow White lại trở thành bom xịt phòng vé khi rơi vào cảnh ế ẩm.

Doanh thu toàn cầu cuối tuần mở màn chỉ đạt 87,3 triệu USD , thấp hơn dự đoán 13%. Phim sau đó khép lại hành trình với tổng doanh thu 205,7 triệu USD , trở thành tác phẩm có doanh thu thấp thứ 5 trong số 21 bản live-action chuyển thể từ hoạt hình Disney.

Theo Forbes, Snow White được quay tại Anh. Các hãng quay phim tại xứ sở sương mù được hưởng khoản hoàn thuế lên tới 25,5%, với điều kiện tối thiểu 10% chi phí sản xuất chính của bộ phim phải liên quan đến các hoạt động tại Anh. Để chứng minh điều này với chính phủ, các studio thành lập một công ty sản xuất phim riêng tại đây, chịu trách nhiệm về mọi khâu từ ngân sách, ghi hình, hậu kỳ, phát hành và các dịch vụ liên quan. Các công ty này phải nộp báo cáo tài chính công khai, tiết lộ chính xác chi phí làm phim.

Các công ty này thường dùng tên mã để tránh gây chú ý khi xin phép quay. Sau khi đối chiếu đúng tên mã với dự án, có thể biết chính xác chi phí làm phim, vì quy định yêu cầu công ty sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn bộ khâu tiền kỳ, quay và hậu kỳ, không được “giấu” chi phí ở đơn vị khác.

Snow White bản live-action trở thành thất bại ê chề của Disney.

Năm 2023, nguồn tin của Daily Mail (Anh) từng tiết lộ tới ngày 31/7/2022, Disney đã chi 183,3 triệu USD cho Snow White, dù việc quay chính chỉ vừa kết thúc. Theo hồ sơ, đến 31/12/2024, tổng chi phí sản xuất bị đội lên tới 336,5 triệu USD , cao hơn cả những bom tấn như Rogue One: A Star Wars Story, Guardians of the Galaxy hay live-action Beauty and the Beast...

Theo báo cáo, nhà sản xuất Snow White đã được chính phủ Anh hoàn trả 64,9 triệu USD , nên chi phí ròng của phim trên thực tế giảm xuống 271,6 triệu USD .

Dẫu vậy, Snow White vẫn thua lỗ nặng nề.

Theo nghiên cứu của chuyên gia Stephen Follows, trung bình rạp chiếu giữ khoảng 49% doanh thu phòng vé. Như vậy, Disney chỉ thu về khoảng 102,9 triệu USD từ tổng doanh thu phòng vé Snow White. Điều này đồng nghĩa nhà Chuột lỗ khoảng 168,7 triệu USD .

Tất nhiên, doanh thu phòng vé không phải nguồn thu duy nhất của hãng. Bên cạnh tiền bán vé chiếu rạp, nhà Chuột có thể kiếm tiền nhờ DVD/Blu-ray, hàng hóa ăn theo… Nhưng mặt khác, Snow White cũng được cho là phát sinh thêm chi phí marketing không nằm trong báo cáo của công ty sản xuất tại Anh.

Lý do 'Bạch Tuyết' bị quay lưng

Có nhiều lý do khiến Snow White bị nhiều khán giả quay lưng. Ngay từ khi bấm máy năm 2022, nữ chính Zegler đã công khai chỉ trích câu chuyện của bản phim hoạt hình gốc kinh điển ra mắt năm 1937. Diễn viên so sánh hành vi của Hoàng tử như “một kẻ bám đuôi”, đồng thời cho rằng bộ phim hoạt hình “vô cùng lỗi thời trong cách nhìn nhận vai trò quyền lực của phụ nữ”. Những phát ngôn này lập tức làm dấy lên tranh cãi, khiến một bộ phận khán giả mất thiện cảm với Zegler.

Làn sóng chỉ trích càng bùng lên khi trailer phim đầu tiên hé lộ các nhân vật người lùn được tạo bằng CGI, bị chê bai là những “bản sao đáng sợ” của các nhân vật dễ thương trong phim hoạt hình gốc. Trailer nhanh chóng hứng chịu gạch đá từ phía dân mạng, trở thành một trong những video bị ghét nhiều nhất trên YouTube với hơn một triệu lượt dislike.

Phim vấp hàng loạt tranh cãi ngay từ khi công bố nữ chính.

Sóng gió dừng ở đó khi nữ chính Zegler tiếp tục có những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội. Lo ngại những hành động của Zegler tác động tiêu cực đến phim, nhà sản xuất Marc Platt được cho là đã nhiều lần đề nghị cô cẩn trọng, gỡ những bài đăng gây tranh cãi. Dẫu vậy, làn sóng tẩy chay phim không dừng lại. Hệ quả là bom tấn được đầu tư nhất nhì năm 2025 của Disney phải đối diện cảnh ế ẩm, bị khán giả quay lưng.

Forbes cho hay thất bại của Snow White không khiến Disney chùn tay khi chi tiền làm phim. Báo cáo quý I/2026 cho thấy lợi nhuận hoạt động mảng giải trí của Disney giảm 35%, xuống 1,1 tỷ USD , một phần do “chi phí sản xuất và nội dung tăng”.

Lý do khiến nhà Chuột tiếp tục vung tiền là vì dự án phim ngay sau Snow White - bản live-action Lilo & Stitch - có lãi đậm. Tác phẩm thu hơn 1 tỷ USD toàn cầu, trở thành phim chuyển thể hoạt hình Disney có doanh thu cao thứ 4 lịch sử. Lilo & Stitch giúp bù đắp đáng kể khoản lỗ của Snow White, đồng thời chứng minh cho Disney thấy dòng phim live-action vẫn còn sức hút thương mại lớn.