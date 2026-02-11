Phía Châu Tinh Trì bức xúc

"Trend" sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi. Quản lý của nam diễn viên lên tiếng, cho rằng chúng xâm phạm bản quyền cũng như quyền cá nhân của diễn viên.

Theo Sinchew, mạng xã hội Douyin những ngày qua ngập tràn hướng dẫn sử dụng AI tạo clip chế về Châu Tinh Trì, như "Hướng dẫn làm cảnh đấu súng Châu Tinh Trì bằng AI", "Tạo ảnh chụp chung với Châu Tinh Trì bằng AI chỉ với một cú nhấp", "Tutorial AI Châu Tinh Trì hỏa lực cực mạnh"…

Những nội dung này dạy người dùng ghép hình ảnh bản thân vào các đoạn phim để "đóng chung" với Châu Tinh Trì, hay chế lại nhiều cảnh trong các phim có nam diễn viên tham gia. Không ít video trong số đó thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận.

Rộ "trend" sử dụng AI chế các thước phim về Châu Tinh Trì.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung còn kiếm tiền thông qua lượt xem, hay gắn quảng cáo hoặc bán các hiệu ứng trả phí (ví dụ dùng điểm tích lũy của nền tảng để đổi quyền tạo nội dung), qua đó trục lợi trái phép. "Trend" dùng AI tạo ra các nội dung chế về Châu Tinh Trì nhanh chóng gây tranh cãi trái chiều.

Mới đây, quản lý của Châu Tinh Trì là Chấn Bảo đã lên tiếng. Trên mạng xã hội, Chấn Bảo đăng ảnh chụp màn hình hàng loạt video dùng AI tạo clip chế về Châu Tinh Trì và cho rằng chúng đang xâm phạm bản quyền cũng như quyền cá nhân của diễn viên. Quản lý cũng bày tỏ bức xúc về việc nhiều nhà sáng tạo nội dung lợi dụng trend để trục lợi, trong khi nền tảng mạng xã hội quá lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt.

"Xin hỏi những nội dung này có phải là xâm phạm bản quyền không? Đặc biệt là hai ngày nay lan truyền rất nhiều. Nhiều người đã tranh thủ kiếm tiền, còn nền tảng nào đó thì có phải đang buông lỏng quản lý, cho phép người dùng tạo và đăng tải bừa bãi hay không?", quản lý Châu Tinh Trì bức xúc.

Bài đăng của Chấn Bảo nhanh chóng thu hút chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng bày tỏ đồng tình. Một số luồng ý kiến cho rằng phía vua hài châu Á nên có những biện pháp pháp lý cứng rắn để ngăn chặn tình trạng trên. Họ chỉ ra các clip tạo bằng AI này không chỉ xâm phạm bản quyền hay quyền cá nhân của diễn viên, mà còn gây hoang mang trên mạng xã hội, dấy lên bàn luận trái chiều.