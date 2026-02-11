Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ MC vừa bị chồng tố ngoại tình là ai

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin Trần Tư An bị chồng tố ngoại tình gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Hiện tại, người đẹp vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Tran Tu An anh 1

Theo thông tin từ các trang như Sina, MirrorMedia, China Times, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi rapper Hàn Sâm đăng bài tố vợ là MC Trần Tư An ngoại tình. Anh cho biết phát hiện vụ việc từ tháng 8/2025 và đã đối chất với vợ. Ban đầu, Trần Tư An không biết chồng đã nắm trong tay bằng chứng nên phủ nhận việc ngoại tình. Đến khi Hàn Sâm đưa ra bằng chứng, cô mới thừa nhận và xin lỗi.
Tran Tu An anh 2

Thế nhưng, một thời gian sau đó, Trần Tư An lại thay đổi thái độ và phủ nhận chuyện ngoại tình. Thậm chí, cô lên mạng tố ngược chồng bạo hành, khiến bản thân suy sụp thể chất lẫn tinh thần. Điều này khiến Hàn Sâm bức xúc và quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự bản thân.

Tran Tu An anh 3

Rapper cho biết ban đầu vì lo cho các con nên không công khai mọi chuyện. Nhưng anh cảm thấy sốc trước thái độ tráo trở của vợ nên mới vạch trần chuyện cô ngoại tình. Hàn Sâm cho biết đã lưu giữ đầy đủ hình ảnh và bằng chứng để nộp lên cơ quan tư pháp.

Tran Tu An anh 4

Theo ET Today, sau khi bị chồng tố ngoại tình, Trần Tư An có động thái mới gây chú ý. Trên mạng xã hội, người đẹp đăng tải story cầm cuốn sách “Không phải chỉ làm nhanh là được, quan trọng là phải làm cho tử tế - Những điều ‘ông Lười’ dạy tôi”. Động thái của nữ MC nhanh chóng thu hút bàn luận. Thậm chí, nhiều dân mạng tràn vào trang cá nhân của người đẹp, yêu cầu cô lên tiếng giải thích.

Tran Tu An anh 5

Trần Tư An là MC của Đài Phát thanh Chính Thanh, từng giành giải Kim Chung ở mảng phát thanh. Người đẹp sở hữu ngoại hình nổi bật, theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô kết hôn với Hàn Sâm vào năm 2021.

Tran Tu An anh 6

Trên mạng xã hội, Trần Tư An thường xuyên cập nhật về cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc cho nhà đài, người đẹp đi nghỉ dưỡng hay tụ tập cùng bạn bè. Nữ MC có sở thích khám phá nhiều địa điểm du lịch khắp thế giới.

Tran Tu An anh 7

Cô theo đuổi phong cách gợi cảm với các trang phục bó sát, tôn đường cong cơ thể. Dân mạng phát hiện kể từ tháng 5/2023, các trang mạng xã hội của Trần Tư An không còn bất kỳ tấm hình chụp chung nào với Hàn Sâm.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Hoàng Nhi

Ảnh: IGNV

