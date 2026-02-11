Nữ MC vừa bị chồng tố ngoại tình là ai

|
Theo thông tin từ các trang như Sina, MirrorMedia, China Times, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi rapper Hàn Sâm đăng bài tố vợ là MC Trần Tư An ngoại tình. Anh cho biết phát hiện vụ việc từ tháng 8/2025 và đã đối chất với vợ. Ban đầu, Trần Tư An không biết chồng đã nắm trong tay bằng chứng nên phủ nhận việc ngoại tình. Đến khi Hàn Sâm đưa ra bằng chứng, cô mới thừa nhận và xin lỗi.
Thế nhưng, một thời gian sau đó, Trần Tư An lại thay đổi thái độ và phủ nhận chuyện ngoại tình. Thậm chí, cô lên mạng tố ngược chồng bạo hành, khiến bản thân suy sụp thể chất lẫn tinh thần. Điều này khiến Hàn Sâm bức xúc và quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự bản thân.
Rapper cho biết ban đầu vì lo cho các con nên không công khai mọi chuyện. Nhưng anh cảm thấy sốc trước thái độ tráo trở của vợ nên mới vạch trần chuyện cô ngoại tình. Hàn Sâm cho biết đã lưu giữ đầy đủ hình ảnh và bằng chứng để nộp lên cơ quan tư pháp.
Theo ET Today, sau khi bị chồng tố ngoại tình, Trần Tư An có động thái mới gây chú ý. Trên mạng xã hội, người đẹp đăng tải story cầm cuốn sách “Không phải chỉ làm nhanh là được, quan trọng là phải làm cho tử tế - Những điều ‘ông Lười’ dạy tôi”. Động thái của nữ MC nhanh chóng thu hút bàn luận. Thậm chí, nhiều dân mạng tràn vào trang cá nhân của người đẹp, yêu cầu cô lên tiếng giải thích.
Trần Tư An là MC của Đài Phát thanh Chính Thanh, từng giành giải Kim Chung ở mảng phát thanh. Người đẹp sở hữu ngoại hình nổi bật, theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô kết hôn với Hàn Sâm vào năm 2021.
Trên mạng xã hội, Trần Tư An thường xuyên cập nhật về cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc cho nhà đài, người đẹp đi nghỉ dưỡng hay tụ tập cùng bạn bè. Nữ MC có sở thích khám phá nhiều địa điểm du lịch khắp thế giới.
Cô theo đuổi phong cách gợi cảm với các trang phục bó sát, tôn đường cong cơ thể. Dân mạng phát hiện kể từ tháng 5/2023, các trang mạng xã hội của Trần Tư An không còn bất kỳ tấm hình chụp chung nào với Hàn Sâm.
