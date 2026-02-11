Nữ MC vừa bị chồng tố ngoại tình là ai

Theo thông tin từ các trang như Sina, MirrorMedia, China Times, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi rapper Hàn Sâm đăng bài tố vợ là MC Trần Tư An ngoại tình. Anh cho biết phát hiện vụ việc từ tháng 8/2025 và đã đối chất với vợ. Ban đầu, Trần Tư An không biết chồng đã nắm trong tay bằng chứng nên phủ nhận việc ngoại tình. Đến khi Hàn Sâm đưa ra bằng chứng, cô mới thừa nhận và xin lỗi.