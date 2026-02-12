Hoa hậu thả thính 4 người, đòi yêu 2 người một lúc đã chia tay?

Kết thúc hành trình tại Single’s Inferno, Choi Mina Sue nắm tay người chơi Lee Sung Hun ra về. Song mới đây, dân mạng phát hiện Lee Sung Hun lại đang hẹn hò với cô gái khác.

Trước đó, tập cuối cùng của show hẹn hò Địa ngục độc thân (Single’s Inferno) mùa 5 lên sóng hôm 10/2, chứng kiến 5 cặp đôi được ghép thành công. Nhận được sự chú ý nhất là cặp Choi Mina Sue và Lee Sung Hun. Việc cả hai nắm tay nhau cùng ra về khiến nhiều khán giả thích thú, nhận xét là xứng đôi.

Tới sáng 12/2, chỉ ít ngày sau khi mùa 5 Địa ngục độc thân khép lại, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Sung Hun hẹn hò một cô khác. Chủ nhân bài đăng tung hình ảnh và video ghi lại cảnh Sung Hun cùng một cô gái tay trong tay đi dạo chơi Disneyland, Mỹ. Cả hai xuất hiện trong trang phục đời thường. Sung Hun mặc quần họa tiết da báo, áo thun đen, trong khi cô gái diện quần jeans, áo thun trắng ôm sát và khoác áo hoodie.

Trong video được người qua đường ghi lại, Sung Hun và cô gái này tình tứ nắm tay, sánh đôi khi đi dạo chơi. Cả hai tỏ ra thân thiết, vui vẻ trò chuyện.

Sung Hun được cho là hẹn hò cô gái khác ngay sau chương trình.

Những đoạn clip ghi lại cảnh Sung Hun và bạn gái tin đồn nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra sốc khi Sung Hun hẹn hò cô gái khác ngay sau chương trình mà không phải Mina Sue. Những fan của cặp đôi Sung Hun - Mina Sue bày tỏ tiếc nuối khi cả hai không thành đôi, dù trước đó đã cùng nắm tay nhau ra về ở hồi kết show hẹn hò.

Song bên cạnh đó, cũng có luồng ý kiến cho rằng các chương trình hẹn hò thường đã có kịch bản. Họ chỉ ra hầu hết cặp đôi bước ra từ các show này thường không kéo dài mối quan hệ lãng mạn, thậm chí đường ai nấy đi ngay sau chương trình.

Hiện tại, clip Sung Hun hẹn hò với cô gái lạ mặt vẫn đang gây ra tranh luận. Tuy nhiên, bộ đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Mina Sue và Sung Hun được nhiều khán giả "đẩy thuyền" trong show.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google. Trong khi đó, Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2022.

Trong show hẹn hò, cô liên tục vướng luận vì tính cách phóng khoáng, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ một cách thẳng thắn. Người đẹp gây xôn xao khi thả thính 4 chàng trai trong chương trình, hay phát ngôn muốn hẹn hò 2 người cùng lúc...