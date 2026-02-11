Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jung Eun Woo trước khi qua đời

  Thứ tư, 11/2/2026 17:59 (GMT+7)
Jung Eun Woo được biết tới qua bộ phim "Cô dâu mặt trời". Vài ngày trước khi qua đời, nam diễn viên có dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Jung Eun Woo anh 1

Hôm 11/2, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jung Eun Woo. Ngôi sao Cô dâu mặt trời qua đời vào sáng 11/2, hưởng dương 40 tuổi. Linh cữu của Jung Eun Woo hiện được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện New Korea. Lễ tang sẽ được tổ chức tại phòng đặc biệt số 2 từ trưa 13/2. Sau đó, thi hài nam diễn viên hỏa táng tại Đài hỏa táng Byeokje.
Jung Eun Woo anh 2

Jung Eun Woo sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi khi tham gia bộ phim Sharp 3 của đài KBS. Sự nghiệp của anh chưa có nhiều đột phá cho tới năm 2011, khi góp mặt trong Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun) của đài SBS. Tên tuổi tài tử được khán giả biết tới, thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ.
Jung Eun Woo anh 3

Sau đó, nam diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh gây tiếng vang như Năm ngón tay (Five Fingers), Người lạ (Stranger) hay Mộc Lan thời @ (The Well-Raised Daughter)... Jung Eun Woo cũng nhận về một số giải thưởng và đề cử diễn xuất, điển hình là giải New Star Award tại Lễ trao giải SBS Drama Awards.

Jung Eun Woo anh 4

Bộ phim truyền hình gần nhất mà nam diễn viên tham gia là Welcome to Waikiki 2 của đài jTBC. Trong phim, anh hóa thân vai phụ Min Seok - vị hôn phu cũ của nữ chính Soo Yeon. Diễn xuất duyên dáng của Jung Eun Woo trong tác phẩm hài kịch được nhiều khán giả khen ngợi. Còn ở mảng điện ảnh, Memory: Manipulated Murder (2021) là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Jung Eun Woo anh 5

Những năm qua, Jung Eun Woo tích cực hoạt động trên mạng xã hội, kết nối với khán giả hâm mộ. Trên trang cá nhân, tài tử sinh năm 1986 chia sẻ nhiều khoảnh khắc cuộc sống đời thường bên gia đình, bạn bè. Nam diễn viên cũng có sở thích đi du lịch, nghỉ dưỡng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Jung Eun Woo anh 6

Bài đăng gần nhất trên mạng xã hội của Jung Eun Woo là hôm 6/2. Anh chia sẻ bức ảnh vầng trăng máu, kèm chú thích “Dù có bám víu hay treo lơ lửng thì rốt cuộc cũng chỉ là đang rơi rụng dần thôi…”. Những chia sẻ ẩn ý của ngôi sao Jung Eun Woo thu hút bàn luận. Sau khi thông tin anh qua đời gây xôn xao mạng xã hội, nhiều khán giả vào trang cá nhân, để lại bình luận tiếc thương, tưởng nhớ nam diễn viên. Ảnh: OSEN.
Jung Eun Woo anh 7

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên BNT News, Jung Eun Woo từng chia sẻ: "Tôi đã đi lên từ những vai quần chúng, vai phụ rồi mới đến vai chính. Tôi nghĩ nếu mình đạt được sự nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể giữ vững những suy nghĩ như hiện tại. Dù sự nổi tiếng có thể mang lại sự sung túc về vật chất, nhưng tôi tin chắc rằng nó không bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc".

Ảnh: OSEN.

