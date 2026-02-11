Jung Eun Woo trước khi qua đời

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên BNT News, Jung Eun Woo từng chia sẻ: "Tôi đã đi lên từ những vai quần chúng, vai phụ rồi mới đến vai chính. Tôi nghĩ nếu mình đạt được sự nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể giữ vững những suy nghĩ như hiện tại. Dù sự nổi tiếng có thể mang lại sự sung túc về vật chất, nhưng tôi tin chắc rằng nó không bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc".