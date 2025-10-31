Tin mới vụ nam sinh bị nhóm bạn dùng gậy bi-a đánh nhập viện

Sau khi bị bạn dùng gậy bi-a đánh đập, nam sinh D. bị chấn thương nặng ở đầu phải nhập viện điều trị. Hiện nạn nhân D. đã được phẫu thuật và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 ở xã Bích Hào (Nghệ An) bị bạn đánh nhập viện, ngày 31/10, người nhà nạn nhân cho biết em Nguyễn Hữu Bảo D. (15 tuổi) được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương nặng vùng đầu. Hiện D. đã được phẫu thuật và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Em Nguyễn Hữu Bảo D. bị hai nam sinh xông vào đánh tới tấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, Trường Trung học Phổ thông Đặng Thai Mai cũng đã có báo cáo tình hình vụ việc học sinh của trường bị đánh ngoài khuôn viên trường học.

Cụ thể, khoảng 17h17 phút ngày 27/10, một nhóm học sinh của trường và người ngoài tham gia chơi bi-a tại quán 98 có địa chỉ ở xóm Giang Tiên (xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An), cách trường khoảng 800 m.

Trong quá trình chơi bi-a, những người này có xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong số đối tượng tham gia xô xát, đánh nhau có học sinh của nhà trường. Cụ thể, học sinh bị đánh là em Nguyễn Hữu Bảo D. (SN 2010, lớp 10A1). Người trực tiếp đánh em D. là Nguyễn Xuân M. (SN 2009, học sinh lớp 10C2).

Nhóm này còn dùng gậy bi-a đánh nhiều phát vào đầu khiến D. bị chấn thương phải phẫu thuật.

Sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan lấy tường trình để xử lý theo quy định. Đồng thời nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp thăm hỏi, động viên học sinh và phụ huynh kịp thời.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 27/10, em Nguyễn Hữu Bảo D. vào quán bi-a xem và gọi bạn về cùng thì bị hai nam sinh xông vào đấm đá. Những người này còn dùng gậy chơi bi-a đánh nhiều phát vào đầu D.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn xung quanh đã đến can ngăn và giải vây để D. chạy thoát ra ngoài.