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Thể thao World Cup 2026

Tin dữ với chủ nhà World Cup 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển Canada chịu tổn thất lớn khi Alphonso Davies vắng mặt ở trận khai màn bảng B World Cup 2026 gặp Bosnia & Herzegovina vào rạng sáng 13/6 vì chấn thương gân kheo.

Davies bỏ lỡ trận ra quân của tuyển Canada.

Thông tin được HLV Jesse Marsch xác nhận trong buổi họp báo trước trận. Hậu vệ Bayern Munich chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương gặp phải ở bán kết Champions League hồi tháng 5.

Đây tiếp tục là giai đoạn khó khăn với Davies khi anh liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực thời gian gần đây. Kể từ năm 2024, ngôi sao 25 tuổi chỉ ra sân ở 2 trong 21 trận đấu của tuyển Canada.

Ngoài chấn thương gân kheo hiện tại, Davies phải nghỉ thi đấu dài hạn vì đứt dây chằng chéo trước. Từ khi hội quân cùng đội tuyển vào ngày 1/6, cầu thủ này được áp dụng giáo án phục hồi riêng dưới sự giám sát của chuyên gia vật lý trị liệu cá nhân.

Dù vậy, ban huấn luyện Canada vẫn lạc quan về khả năng trở lại của thủ quân ĐTQG trong giai đoạn tiếp theo của vòng bảng. Kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy quá trình hồi phục diễn ra tích cực và chấn thương gần như lành hoàn toàn.

"Davies đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi hy vọng có thể tăng cường khối lượng vận động trong những ngày tới để cậu ấy sớm đóng góp cho đội tuyển", HLV Marsch cho biết.

Sau trận gặp Bosnia & Herzegovina, đội đồng chủ nhà World Cup 2026 sẽ lần lượt chạm trán Qatar và Thụy Sĩ ở bảng B. Trong bối cảnh hàng thủ sứt mẻ nghiêm trọng, việc giành điểm ngay trận ra quân được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Marsch.

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Minh Nghi

World Cup 2026 Tuyển Canada Tuyển Bosnia World Cup 2026

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