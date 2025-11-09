Sáng 9/11, dư luận Trung Quốc xôn xao trước tin đồn Ngô Diệc Phàm qua đời trong tù. Song, phía cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Sáng 9/11, nhiều trang tin như Sinchew, China Times, Zaobao hay ATVN đồng loạt đưa tin về tình trạng trong tù của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền tin đồn cựu thành viên EXO mất trong tù, sau khi thụ án gần 4 năm. Nam ca sĩ bị đồn tuyệt thực một thời gian dài, dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm sút và gần đây đã qua đời. Thông tin trên gây xôn xao dư luận, kéo theo hàng loạt bàn luận trái chiều.

Song hiện tại, cơ quan quản lý nhà tù nơi Ngô Diệc Phàm thụ án vẫn chưa lên tiếng. Một số luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, kêu gọi cư dân mạng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Bởi hồi đầu năm từng có tin đồn cho rằng Ngô Diệc Phàm trong tù ăn uống đầy đủ, tăng cân.

Dân mạng Trung Quốc xôn xao trước tin đồn về Ngô Diệc Phàm trong tù. Ảnh: Weibo.

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo xâm hại tình dục. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện từ ngày 1/7/2018, Ngô Diệc Phàm và một số người đàn ông khác đã tổ chức buổi tiệc rượu cùng với hai phụ nữ, sau đó thực hiện hành vi dâm ô trong lúc say xỉn, tại nơi ở của mình.

Từ tháng 11 đến 12/2020, Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng vị thế và danh tiếng của mình, tổ chức nhiều buổi tiệc "dâm loạn tập thể" tại nhà riêng. Nam ca sĩ đã cưỡng bức ba cô gái, trong khi các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không còn sức phản kháng.

Vào phiên sơ thẩm đầu tiên diễn ra hồi tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù, sau đó bị trục xuất khỏi Trung Quốc 10 năm.

Kể từ khi bị bắt giam, tình trạng của Ngô Diệc Phàm hầu như được giữ kín. Hồi tháng 4 năm nay, một tài khoản mạng tự nhận là luật sư hình sự ở Bắc Kinh cho biết Ngô Diệc Phàm bị chuyển từ nhà tù sang trại tạm giam Triều Dương ở Bắc Kinh, bị yêu cầu phải đội mũ che đầu khi gặp luật sư.