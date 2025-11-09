Diễn viên Nhật 19 tuổi vướng loạt ồn ào

Imaimori Maya lên tiếng xin lỗi sau khi vướng lùm xùm ngoại tình với đồng nghiệp và uống rượu khi chưa đủ tuổi.

Gần đây, tờ Bunshun gây xôn xao dư luận khi tung bằng chứng tố diễn viên Imaimori Maya ngoại tình với đồng nghiệp Asai Kosuke. Asai hơn cô 22 tuổi, đã có gia đình. Vụ việc khiến Imaimori hứng chịu chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Bê bối ngoại tình chưa kịp lắng xuống, Imaimori tiếp tục bị tố uống rượu khi chưa đủ 20 tuổi (Luật pháp Nhật Bản quy định đủ 20 tuổi mới được sử dụng bia rượu).

Trước làn sóng dư luận, hôm 8/11, công ty quản lý Seju của nữ diễn viên đã lên tiếng: "Imaimori Maya đã uống rượu khi chưa đủ 20 tuổi, vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng. Sau khi thảo luận nội bộ, công ty quyết định chấm dứt mọi hợp tác với cô từ hôm nay". Seju cũng cho biết sẽ siết chặt quản lý nghệ sĩ để ngăn chặn sự cố tương tự, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đối tác bị ảnh hưởng bởi vụ lùm xùm.

Bên cạnh đó, đoàn phim mà Imaimori Maya đóng vai chính, No.1 Sentai Gozyuger, cũng xác nhận loại cô khỏi danh sách diễn viên. Kịch bản sẽ được biên kịch chỉnh sửa lại để thay thế vai của người đẹp.

Imaimori xin lỗi sau khi liên tiếp vướng lùm xùm đời tư. Ảnh: X.

Về phía Imaimori, cô đã xóa sạch các bài đăng trên tài khoản cá nhân, chỉ giữ lại một bài viết xin lỗi: “Vì hành vi của tôi đã gây phiền toái và rắc rối cho rất nhiều người, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành. Uống rượu khi chưa đủ tuổi là hành vi đáng xấu hổ, cho dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể được chấp nhận trong xã hội. Tôi đã nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của hành động và đang tự kiểm điểm bản thân”.

Cô nói thêm: “Qua sự việc này, tôi sẽ xem xét lại sự nông nổi của bản thân, nghiêm túc đối diện với việc mình đã phụ lòng tin của mọi người, kiểm điểm lại cách sống và tránh lặp lại sai lầm. Tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra”.

Imaimori Maya mang hai dòng máu Nhật Bản và Philippines, hiện 19 tuổi. Cô nổi lên nhờ các video ngắn trên TikTok, sau đó nhận được lời mời đóng phim. Năm 2023, Imamori giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Magazine do Kondasha tổ chức. Hồi tháng 2 năm nay, người đẹp được chọn vào vai nữ chính của No.1 Sentai Gozyuger, đồng thời trở thành nữ Black Ranger đầu tiên của loạt phim nổi tiếng này.