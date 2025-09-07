Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin đồn thất thiệt về Từ Hy Viên gây phẫn nộ

  • Chủ nhật, 7/9/2025 11:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn về việc Từ Hy Viên ngoại tình, hay từng hai lần sảy thai với DJ Koo. Phía luật sư của cô mới đây đã lên tiếng bác bỏ.

Theo China Times, thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước những tin đồn liên quan tới đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin Từ Hy Viên từng ngoại tình, hay đã hai lần sảy thai trong thời gian ở bên DJ Koo, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Trước làn sóng dư luận, Đặng Cao Tĩnh - luật sư đại diện cho Từ Hy Viên - đã lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Các hình ảnh chứng cứ lan truyền trên mạng đều là giả. Đây đều là tin thất thiệt nhằm bôi nhọ người đã khuất”.

Luật sư chia sẻ thêm: “Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Từ Hy Viên. Cô ấy là một người phụ nữ sống tuân thủ pháp luật, lương thiện và dũng cảm. Danh dự và nhân phẩm của cô phải được tôn trọng và bảo vệ”. Người này khẳng định sẽ có động thái pháp lý cứng rắn với những kẻ tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự cố diễn viên.

Tu Hy Vien anh 1

Từ Hy Viên và DJ Koo. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, luật sư Đặng Cao Tĩnh cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về nội dung xét xử các vụ kiện của Từ Hy Viên. Luật sư nêu rõ, chính bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) - đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan tư pháp, vu cáo rằng “gia đình Từ Hy Viên chưa từng ủy quyền cho luật sư Đặng Cao Tĩnh” để làm mất uy tín của cô.

Người này khẳng định từng đại diện cố diễn viên trong 3 vụ kiện: hai vụ dân sự và một vụ hình sự, tất cả đều liên quan đến mẹ con Trương Lan - Uông Tiểu Phi.

Theo luật sự, hiện tại, vụ kiện dân sự “Trương Lan xâm phạm quyền danh dự” vẫn đang được thụ lý, còn vụ hình sự đã ủy quyền làm thủ tục kết thúc. “Vụ này chưa từng mở phiên tòa chính thức, chưa có bản án nào được ban hành. Mọi lời đồn trên mạng rằng ‘đã xét xử và có phán quyết’ hoàn toàn là bịa đặt”, Đặng Cao Tĩnh nhấn mạnh.

Từ Hy Viên DJ Koo sảy thai tin đồn kiện tụng

