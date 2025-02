Tin đồn Messi vắng mặt bị dập tắt

Inter Miami sẽ hành quân đến Kansas City để chạm trán Sporting KC thuộc vòng đầu CONCACAF Champions Cup, bất chấp điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản Lionel Messi góp mặt trong trận đấu này.

Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Javier Mascherano khẳng định: "Messi hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu. Tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ra sân".

Từ khi lịch thi đấu được công bố, có rất nhiều tranh cãi về việc liệu Messi có ra sân hay không. Thậm chí trong bài nhận định trước trận, giới chuyên môn cho rằng khả năng Messi thi đấu là rất thấp.

Lý do là bởi anh vừa chơi 75 phút trong trận giao hữu với Orlando City chỉ 4 ngày trước. Thêm vào đó, điều kiện thời tiết tệ hại và việc đội hình Sporting KC không quá mạnh có thể khiến Messi không cần góp mặt.

Dù vậy, Inter Miami có lý do để không chủ quan. Sporting KC từng thi đấu ngang ngửa với Inter Miami mùa trước khi tiếp đón đội bóng này tại Arrowhead Stadium.

Trước đó, Miami Hearld tiết lộ Messi khỏe mạnh nhưng không muốn ra sân ở trận đấu này để giữ thể lực và tránh rơi vào tình trạng chấn thương. Sân nhà Sporting KC khả năng cao phủ đầy tuyết khi màn so tài diễn ra. Ngoài ra, trận đấu diễn ra vào lúc 19h (giờ địa phương), với điều kiện thời tiết -12 độ C.

CONCACAF Champions Cup không phải sân chơi ưu tiên của Inter Miami ở mùa giải này. Song, nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng dàn sao của đội bóng xuất hiện. Giai đoạn tháng 2 và tháng 3 ở MLS thường chứng kiến tuyết rơi dày đặc tại một số sân đấu.

Thầy trò HLV Mascherano sẽ trở lại sân nhà để đá trận mở màn MLS mùa 2025 ngày 22/2, đối đầu với New York City FC. Với Messi trong vai trò người dẫn dắt, Inter Miami sẵn sàng bước vào mùa giải mới với mục tiêu chinh phục mọi đấu trường.

