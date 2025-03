Tuyển Argentina nguy cơ mất ngôi số một thế giới

Theo dự đoán của siêu máy tính ELO, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội bóng đứng đầu thế giới thay Argentina. Dữ liệu của ELO cho thấy Tây Ban Nha đang dẫn trước Argentina 10 điểm (2150 so với 2140 điểm).

Tương tự Argentina, kết quả gần đây của Tây Ban Nha rất thuyết phục. Đội vừa vô địch Euro 2024 khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. Gần đây, thầy trò HLV Luis de la Fuente cũng tiến vào bán kết Nations League sau chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Hà Lan trên chấm phạt đền.

Lần gần nhất Tây Ban Nha đứng ở ngôi vị số một là vào năm 2014, trước thềm World Cup.

Xếp sau Tây Ban Nha sẽ là Argentina, đội giữ vững ngôi số một trên bảng xếp hạng FIFA trong lần cập nhật gần nhất. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni có khởi đầu hứa hẹn trong năm 2025 khi thắng 1-0 trước Uruguay và 4-1 trước Brazil ngay tại Buenos Aires. Dù Messi không thi đấu trong cả hai trận này, Argentina vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm.

Trong khi đó, các đội tuyển hùng mạnh khác như Pháp, Anh và Brazil đang lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Colombia và Uruguay là những đại diện còn lại trong top 10.

Các đội tuyển danh tiếng khác như Italy, Nhật Bản, Bỉ và Mexico cũng có mặt trong top 25. Lần cập nhật tiếp theo của bảng xếp hạng FIFA dự kiến được công bố vào tháng 4 tới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

