Tình thế đảo ngược với Salah

Trong khi Alexander-Arnold đạt thỏa thuận chuyển tới Real Madrid, thì tình hình của Salah bất ngờ chuyển hướng tích cực. Theo tiết lộ từ tờ Masrawy của Ai Cập, người đại diện của Salah, Rami Abbas, bước vào quá trình đàm phán nghiêm túc với ban lãnh đạo Liverpool về việc gia hạn hợp đồng.

Nguồn tin cho biết: "Liverpool chính thức mở lại các cuộc thương lượng với Rami Abbas để bàn về bản hợp đồng mới cho ngôi sao người Ai Cập. Lần này, đàm phán tiến triển hơn bao giờ hết và mức đề nghị mà Liverpool đưa ra cao hơn đáng kể dành cho Salah".

Đáng chú ý, Liverpool trước đây không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tài chính của Salah. Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ từ phía Liverpool chỉ diễn ra sau khi gần như chắc chắn Alexander-Arnold sẽ chia tay đội bóng.

"Việc Alexander-Arnold rời Liverpool tạo điều kiện cho Salah gia hạn, khi gánh nặng lương bổng được giảm bớt, giúp đội bóng có thể đáp ứng những gì mà cầu thủ mong muốn trong hợp đồng mới", tờ Masrawy nhấn mạnh.

Theo Capology, Salah nhận lương cao nhất tại Liverpool với mức 350.000 bảng/tuần, còn Alexander-Arnold bỏ túi 180.000 bảng/tuần, đứng thứ ba sau Van Dijk với 220.000 bảng/tuần. Tại Real Madrid, Alexander-Arnold được cho hưởng thu nhập 240.000 bảng/tuần.

Nếu gia nhập "Los Blancos" vào mùa hè này, Trent sẽ trở thành cầu thủ người Anh thứ 7 trong lịch sử khoác áo Real Madrid, nối gót những cái tên như Steve McManaman và Michael Owen, đều là cựu sao Liverpool.

Liverpool có thể nhận được 5 triệu bảng phí chuyển nhượng nhờ kỳ chuyển nhượng đặc biệt được mở ra để phục vụ FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ. Real Madrid muốn có Arnold ngay ngày 1/6 để kịp hội quân cùng đồng đội Jude Bellingham cho giải đấu.

