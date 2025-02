Vệ sĩ của Messi ngày càng nổi tiếng

Những đoạn clip vệ sĩ của Messi xông vào sân để cản fan cuồng đã gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn. Mới đây, cựu võ sĩ MMA này tiếp tục gây chú ý khi chơi bóng cùng gia đình M10. Khoảnh khắc cứu thua như một thủ môn thực thụ của Yassine Cheuko khiến dư luận trầm trồ.

Marca bình luận: "Trông không khác gì Yassine Cheuko và Messi đang chơi chung đội. Nếu Messi là tiền đạo thì Cheuko là một thủ môn đáng tin cậy".

Độ nhận diện của Cheuko tăng cao từ ngày đến Inter Miami làm việc. Một CĐV bình luận: "Tôi không nhớ hết tên cầu thủ Inter Miami, nhưng chắc chắn biết Cheuko". Tài khoản khác viết: "Cách anh ấy đứng ngoài đường biên quan sát Messi khiến nhiều người chú ý".

Yassine Cheuko từng là võ sĩ MMA và là một cựu lính đặc nhiệm Mỹ. Anh từng tham gia vào một số chiến dịch đặc biệt ở Iraq và Afghanistan trong thời gian tại ngũ.

Yassine Cheuko thừa nhận mối quan hệ thân thiết với Messi vào năm ngoái. "Messi không chỉ coi tôi là vệ sĩ mà còn là bạn. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và tìm hiểu tính cách của nhau. Anh ấy luôn mời tôi ăn trưa và đối xử tốt với tôi," Cheuko chia sẻ với Daily Mail.

Marca bình luận thêm: "Cheuko không chỉ trông như một bức tường chắn giữa Messi và đám đông cuồng nhiệt, mà còn là một người bạn thân thiết của gia đình M10".

Yassine Cheuko được đồng sở hữu David Beckham của Inter Miami chọn làm vệ sĩ riêng cho Messi vì chuyên môn cao. Cheuko được cho là nhận lương 3 triệu USD mỗi năm, nhưng anh đã phủ nhận thông tin này.

"Tôi chỉ đơn giản là người làm công, giống hàng triệu người khác, đang nỗ lực hết mình mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ bằng sự cống hiến và danh dự", Cheuko cho biết.

