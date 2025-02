McTominay sống huy hoàng sau khi rời MU

Chỉ trong 6 tháng, McTominay khiến Napoli phát cuồng, đến mức một số CĐV xem anh còn quan trọng hơn cả món pizza Neapolitan huyền thoại. Trong nhà hàng của một fan cuồng, người ta treo hẳn một lá cờ lớn với dòng chữ: "Napoli. McTominay. Pizza. Theo thứ tự đó".

Đó không chỉ là lời ca tụng mà còn là sự ghi nhận cho tầm ảnh hưởng của McTominay. Anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ chỉ sau nửa năm rời Manchester United. Nhưng điều đặc biệt là tình yêu này đến từ cả hai phía.

Cùng với bạn gái Cam Reading, McTominay tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc tại thành phố biển Naples, nơi mùa hè có thể lên tới 31 độ C và trung tâm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Trong khi đó, trên sân cỏ, McTominay là trụ cột trong hành trình tranh ngôi vô địch của Napoli dưới thời Antonio Conte với vị trí đầu bảng Serie A.

Vào tháng 9, Cam Reading đăng tải bức ảnh trên Instagram, khoe khoảnh khắc hai người thưởng thức bữa tối bên bờ biển Amalfi, với dòng chú thích: "Chúng tôi đã yêu Italy".

Họ ngồi trong một nhà hàng trên đỉnh một tháp trung cổ, hướng ra Địa Trung Hải lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Một fan bình luận rằng Reading là "Nữ hoàng của Italy", còn McTominay thì đang trên đường trở thành "Vua của Napoli".

Không chỉ tận hưởng bờ biển Amalfi, cặp đôi còn khám phá Florence, Capri, Positano, thậm chí có những bữa tối lãng mạn dưới bóng nhà thờ lớn ở Milan. Theo La Repubblica, McTominay và Reading dọn đến sống gần Lago Patria, một hồ ven biển gần Giugliano, nơi anh có thể ra biển chỉ trong vài phút và chỉ mất 20 phút lái xe đến trung tâm huấn luyện của Napoli.

Tại Napoli, McTominay không chỉ lấp đầy khoảng trống của một chiến binh tuyến giữa, mà còn tỏa sáng với 7 bàn thắng, trong đó có một pha lập công quan trọng vào lưới Inter Milan và một bàn thắng chỉ sau 25 giây trong trận gặp Como.

Truyền thông không tiếc lời khen ngợi McTomiany. Corriere dello Sport viết: "Thủ lĩnh mới của Napoli. Thần tượng của CĐV, người đồng đội được yêu mến". La Gazzetta dello Sport giật tít: "Không thể thay thế. Một quân cờ bất di bất dịch trên bàn cờ của Napoli".

Thực tế, McTominay ghi nhiều bàn hơn cả Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee cộng lại, dù chỉ có giá 25,7 triệu bảng, trong khi bộ đôi của MU tiêu tốn tổng cộng 108,5 triệu bảng.

Việc thích nghi với Serie A không chỉ đòi hỏi kỹ thuật và thể lực, mà còn cả chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Dưới thời Conte, McTominay phải tuân theo chế độ "Bresaola diet", trong đó cấm tuyệt đối đồ chiên rán, phô mai mozzarella, rượu bia. Ngược lại, huyến khích ăn rau củ, gà tây, ức gà và thực phẩm giàu protein.

Hệ thống này từng giúp Romelu Lukaku lấy lại phong độ, và nay cũng đang phát huy tác dụng với McTominay, dù anh phải kiềm chế không được thưởng thức món pizza Napoli huyền thoại.

Antonio Conte không chỉ giúp McTominay thích nghi về chuyên môn mà còn hướng dẫn anh học tiếng Italy để nhanh chóng hòa nhập. "Tiếng Italy không dễ, vì tôi nói nhanh. Nhưng khi người Italy nói, họ còn nhanh hơn tôi", McTominay chia sẻ. "Tôi đã học được vài câu khi tập luyện, ở khách sạn, và trên đường phố".

Anh thậm chí còn thể hiện trình độ ngôn ngữ mới bằng cách chúc mừng sinh nhật bạn gái bằng tiếng Italy vào tháng 1: "Buon Compleanno, tutto il mio amore nel mondo". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật, tất cả tình yêu của anh trên thế giới này).

McTominay cũng rất tôn trọng lịch sử Napoli. Anh từng xúc động khi nhìn thấy tượng Maradona lần đầu tiên tại sân vận động mang tên huyền thoại này. Để thể hiện lòng tôn kính, anh mặc áo đấu Napoli mùa 1987/88, mùa giải mà Maradona suýt giúp CLB bảo vệ chức vô địch Serie A.

Rời MU sau 22 năm gắn bó không phải dễ dàng, nhưng với McTominay, Napoli là định mệnh. Anh chia sẻ với BBC: "Đó là một quyết định lớn, nhưng cũng rất đơn giản. Tôi nhìn thấy CĐV cuồng nhiệt, tôi nhìn thấy một đội bóng mạnh, một HLV tài năng, và một cơ hội. Tôi đã nắm lấy nó. Tôi không hối tiếc".

Tình cảm của McTominay với MU vẫn còn, nhưng giờ đây, anh là người của Napoli: "Tôi yêu CLB (Manchester United) bằng cả trái tim, nó là cuộc đời tôi suốt 22 năm qua. Nhưng tôi đã bước tiếp. Giờ tôi yêu nơi này. Tôi yêu CĐV, tôi yêu đồng đội. Tôi không bao giờ hối hận".

Napoli và McTominay dường như là một sự kết hợp hoàn hảo. Anh không chỉ tìm thấy một đội bóng phù hợp, mà còn một thành phố và lối sống khiến anh say đắm.

Từ việc ghi bàn và chinh phục Serie A, đến học tiếng Italy, tôn vinh Maradona và tận hưởng Italy cùng bạn gái, McTominay đang viết tiếp câu chuyện đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.

Và ai biết được? Nếu tiếp tục tỏa sáng, có thể vào cuối mùa giải, McTominay sẽ không chỉ là vua của Naples trong mắt fan, mà còn trở thành tân vương của Serie A.

