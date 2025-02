McTominay làm điều chưa từng có tại Italy mùa này

Phút 37 trên sân Diego Armando Maradona, từ một tình huống đá phạt góc của Napoli, McTominay bật cao đánh đầu tung lưới Udinese. Sau 21 trận mùa này, tiền vệ người Scotland chạm mốc 6 bàn và có 2 kiến tạo.

Cựu sao Man Utd cũng trở thành cầu thủ duy nhất của Napoli mùa này ghi bàn bằng đầu và cả hai chân, và là tiền vệ duy nhất ở Serie A đạt được điều này. "McTominay quá linh hoạt và quan trọng với Napoli", fanpage Serie A viết.

Tiền vệ người Scotland đang là nhân vật chủ chốt trong lối chơi của Napoli, kể từ khi chuyển đến từ Manchester United vào mùa hè 2024. Không cầu thủ MU nào ghi nhiều bàn hơn McTominay ở giải VĐQV. Màn trình diễn thăng hoa của Napoli giúp Napoli giữ ngôi đầu Serie A trước sự bám đuổi quyết liệt của Inter Milan.

Tuy nhiên, bàn thắng của McTominay trận này lại không đủ để Napoli có được chiến thắng trước một Udinese quá kiên cường. Đội khách chơi phòng ngự chặt chẽ và rình rập chờ cơ hội. Phút 40, Jurgen Ekkelenkamp dứt điểm chính xác gỡ hòa cho Udinese.

Sau giờ nghỉ, Udinese chủ động lùi sâu về phần sân nhà khiến hàng công Napoli bế tắc. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên tới hết trận. Với kết quả hòa này, Napoli vẫn chiếm đỉnh bảng Serie A với 55 điểm sau 24 trận. Dù vậy, họ có nguy cơ bị Inter rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm nếu thắng trận đấu muộn với Fiorentina vào ngày 11/2.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.