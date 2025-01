Man Utd trả giá đắt cho thương vụ McTominay

Manchester United trải qua mùa giải bất ổn khi phải vật lộn với vấn đề ghi bàn, trong bối cảnh đội hình thiếu đi một tiền vệ trung tâm biết cách tỏa sáng như McTominay. Quyết định bán cầu thủ người Scotland vào mùa hè 2024, dù mang lại khoản tiền đáng kể, giờ đây đang để lại hậu quả mà đội bóng phải đối mặt.

Mùa 2024/25 chứng kiến Manchester United bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cơn khát bàn thắng trở nên rõ nét hơn khi "Quỷ đỏ" trải qua chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp tại Premier League vào dịp Giáng sinh, lần lượt trước Bournemouth, Wolves và Newcastle.

Một tia sáng le lói xuất hiện sau trận hòa kịch tính 2-2 trước Liverpool tại Anfield, với các bàn thắng của Lisandro Martinez và Amad Diallo. "Quỷ đỏ" tiếp tục tìm thấy mành lưới đối phương trong 4 trận đấu tiếp theo, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chỉ có duy nhất chiến thắng 3-1 trước Southampton nhờ cú hat-trick muộn màng của Amad. Sự bất ổn vẫn bao trùm Old Trafford, khi những màn trình diễn ấn tượng xen kẽ với những kết quả thất vọng

Dưới thời Amorim, Manchester United ghi tổng cộng 24 bàn thắng, trong đó Amad đóng góp 6 bàn - chiếm 25% tổng số bàn. Đây là tỷ lệ đáng kể nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ sự phụ thuộc quá mức vào cầu thủ này.

Một điểm đáng chú ý là Manchester United chưa có bất kỳ bàn thắng nào từ một tiền vệ trung tâm thuần túy kể từ khi Amorim lên nắm quyền. Bruno Fernandes, người thường xuyên thi đấu ở vai trò số 10, ghi 4 bàn mùa này, nhưng các tiền vệ trung tâm thực thụ như Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo chưa một lần lập công.

So sánh với mùa giải trước, khi Scott McTominay ghi tới 10 bàn cho CLB - trong đó có 7 bàn tại Premier League - sự thiếu hụt này càng trở nên rõ ràng. McTominay không chỉ ghi bàn, mà còn mang đến sự năng động và khả năng xâm nhập vòng cấm, điều mà tuyến giữa hiện tại của United chưa thể tái hiện.

McTominay được bán cho Napoli trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè với giá 25,7 triệu bảng. Quyết định này được đánh giá là hợp lý vào thời điểm đó, khi cầu thủ người Scotland chỉ còn 12 tháng hợp đồng và Manchester United cần huy động vốn để tuân thủ các quy định tài chính.

Là sản phẩm của học viện, số tiền từ thương vụ này mang lại lợi nhuận hoàn toàn cho CLB. HLV Erik ten Hag khi đó từng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giữ McTominay: “Tôi rất vui cho cậu ấy, nhưng cảm giác thật lẫn lộn. Tôi không muốn mất McTominay, vì cậu ấy là hiện thân của Manchester United trong từng huyết quản”, ông nói.

Mặc dù tài chính được đảm bảo, việc không thay thế một cách xứng đáng vai trò của McTominay để lại lỗ hổng lớn trong đội hình. Những pha xâm nhập vòng cấm và khả năng ghi bàn từ tuyến hai - một yếu tố quan trọng trong bóng đá hiện đại - giờ đây là điều mà đội bóng của Amorim thiếu hụt.

Manchester United hiện phụ thuộc nhiều vào Amad Diallo và Fernandes để tìm kiếm bàn thắng. Từ đầu mùa, Amad ghi 6 bàn và Fernandes ghi 4 bàn, chiếm gần một nửa tổng số bàn thắng của đội. Trong khi đó, các tiền đạo như Rasmus Hojlund chưa đáp ứng được kỳ vọng, khi phong độ ghi bàn đang giảm sút rõ rệt.

Thêm vào đó, các chỉ số chuyên môn cũng chỉ ra những vấn đề của CLB. Họ chỉ ghi được 24 bàn sau 22 trận - con số thấp so với một đội bóng có tham vọng top 4. Đáng lo ngại hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội là 28, thấp hơn thực tế. Điều này cho thấy Manchester United phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hơn là một hệ thống tấn công hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự của CLB cũng vượt kỳ vọng. Họ để thủng lưới 22 bàn, thấp hơn so với chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) là 25. Điều này có thể được lý giải nhờ phong độ ổn định của thủ môn Andre Onana, nhưng đồng thời cũng cho thấy đội bóng thường xuyên phải chịu sức ép từ đối thủ.

Dưới thời Amorim, hệ thống chiến thuật của Manchester United có những thay đổi đáng kể. Đội bóng giờ đây tập trung kiểm soát khu trung tuyến nhiều hơn, thay vì chơi trực diện như thời Erik ten Hag. Điều này có thể giải thích phần nào sự thay đổi vai trò của tuyến giữa, khiến họ ít tham gia vào các tình huống ghi bàn hơn.

Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cũng là điều Amorim cần khắc phục. Việc không thể tận dụng tốt các cơ hội, cộng với phong độ không ổn định của các tiền đạo, khiến Manchester United trồi sụt thất thường.

Manchester United rõ ràng gặp khó khăn trong việc tái tạo sức mạnh từ tuyến giữa sau sự ra đi của McTominay. Trong khi các cầu thủ như Ugarte và Mainoo có tiềm năng phát triển, họ vẫn cần thời gian để hoàn thiện.

Ở thời điểm hiện tại, Amorim cần nhanh chóng tìm cách đa dạng hóa nguồn bàn thắng, giảm bớt sự phụ thuộc vào Amad và Fernandes. Việc bổ sung một tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn - giống McTominay trước đây - có thể là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Dù tài chính từ việc bán McTominay mang lại lợi ích ngắn hạn, khoảng trống anh để lại là bài học đắt giá cho Manchester United. Nếu không sớm khắc phục, đội bóng có thể tiếp tục chật vật trong mục tiêu quay trở lại đỉnh cao Premier League.

